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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8753875487558756

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 75
Гривня
9%
7
Долар
57%
43
Євро
5%
4
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
4
Нерухомість
11%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:11

  Успіх написав:
  vitaliian написав:но только не у вас

Так бачите що у більшості підприємців - так☝️


начиная с 2016г у чиновников и разных служащих госкорпараций постоянно растут зарплаты... у на в области даже публиковали рейтинг-это 75-78к гривен официальных (а воровство, а взятки)
prodigy
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 03.12.13
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  #<1 ... 8753875487558756
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