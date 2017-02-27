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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:11
Успіх написав: vitaliian написав:
но только не у вас
Так бачите що у більшості підприємців - так☝️
начиная с 2016г у чиновников и разных служащих госкорпараций постоянно растут зарплаты... у на в области даже публиковали рейтинг-это 75-78к гривен официальных (а воровство, а взятки)
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