flyman написав:хліб уже по 22 і більше... багет 200 гр. за тиджень подорожчав із 9.50 до 11.90 і нічого, Лоток не закрився, середня зарплата за рік виросла на 20%,
За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%. Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за травень 2021 року зросли на 3,9%. Про це свідчать дані Держстату. Щорічне зростання до 2024 року комунальних тарифів планується щонайменше 25-30%. Відповідно доходи населення мають бути сплановані вище за цей рівень, тому що крім зростання тарифів на ЖКП, зростатимуть ціни на продукти харчування. Тобто не менше 30% потрібно планувати на зростання доходів людей, отже, соціальні програми мають фінансуватися у такій самій пропорції, а вони скорочуються.
По сути ветки: надежный инсайд из бухгалтерии крупной киевской фирмы (комп. железо, сервера и т.д.) сообщает, что традиционного водопада предновогодних оплат не случилось от слова "совсем". Обычная среднемесячная выручка. И даже те, кто взял товар под будущую оплату, сейчас его возвращают с извинениями. Такого не было даже в 2008, 2014 и 2015.