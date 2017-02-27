Который раз за месяц
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:07
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:26
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.12.2021................27,2679
Гривна потеряла 6 копеек.
МКГ*............7.2199............7.1960...........-0.33%
Последнюю настоящую сессию года открыли на полкопейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли в горы и к полудню выросли на 8 копеек.
В мире доллар достиг минимума глубокой ночью, после чего стал интенсивно восстанавливаться и отыграл уже больше половины вчерашнего падения.
Справочный курс встретили котировками 27.3000 - 27.3200, что на 8 копеек выше открытия.
Сегодняшнюю динамику трудно назвать неожиданной. Такой рост - традиция последней сессии года.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Банки существенно нарастили объем суточных сертификатов. Также ликвидность уходила в наличные. Расходы казначейства стали скромнее и ничего противопоставить общей тенденции не смогли.
Во вторник объем МБ вырос с 554.9 до 638.4 млн. Чистый спрос составил 633.4 млн. Клиентские обороты также выросли, предложение умеренно превышало спрос.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:45
Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™
Що, ракета намагається знищити мій "верхній прогноз" 27,40-27,55?
Нічого в неї не вийде, так як до кінця року залишилось 1,5 дня!
Додано: Чет 30 гру, 2021 13:23
ожидал, что прямо перед НГ курс просядет (как в прошлые года), но нет, покупатель на бакс есть (судя по поведению курса).
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:10
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Напевно, продавці іграшок підсуєтились)) - так як перед святом Миколая продали туєву хучу іграшок - а тепер конвертують виручку))
Цікаво, як вплине РРО на курс долара?))
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:22
хочу поговорить
точнее понять понять куда курс пойдёт после НГ
тенденция такая: перед НГ курс проседает. В этом году такого явления нет -> слом тенденции, значит после НГ курс дальше понемногу вверх ?
Востаннє редагувалось baraka в Чет 30 гру, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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