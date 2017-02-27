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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8754875587568757>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 79
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Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:05

  wolf1 написав:Есть,27.3 пробили...

Который раз за месяц
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:07

  wolf1 написав:Есть,27.3 пробили...

А ось і довгоочікувана рокета, капелюхи у гору, свято таки причавило більшість :lol:
Пре в гору далі, вже набори на міжбанку 27.30, пристебніться, набираємо недосяжну висоту))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.12.2021................27,2679
Гривна потеряла 6 копеек.

МКГ*............7.2199............7.1960...........-0.33%

Последнюю настоящую сессию года открыли на полкопейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли в горы и к полудню выросли на 8 копеек.
В мире доллар достиг минимума глубокой ночью, после чего стал интенсивно восстанавливаться и отыграл уже больше половины вчерашнего падения.
Справочный курс встретили котировками 27.3000 - 27.3200, что на 8 копеек выше открытия.
Сегодняшнюю динамику трудно назвать неожиданной. Такой рост - традиция последней сессии года.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Банки существенно нарастили объем суточных сертификатов. Также ликвидность уходила в наличные. Расходы казначейства стали скромнее и ничего противопоставить общей тенденции не смогли.

Во вторник объем МБ вырос с 554.9 до 638.4 млн. Чистый спрос составил 633.4 млн. Клиентские обороты также выросли, предложение умеренно превышало спрос.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:45

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

Що, ракета намагається знищити мій "верхній прогноз" 27,40-27,55?
Нічого в неї не вийде, так як до кінця року залишилось 1,5 дня! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:23

ожидал, что прямо перед НГ курс просядет (как в прошлые года), но нет, покупатель на бакс есть (судя по поведению курса).
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:10

  baraka написав:ожидал, что прямо перед НГ курс просядет (как в прошлые года), но нет, покупатель на бакс есть (судя по поведению курса).



Одеса есть ПОВы , к-е продают по 27,20
вам реально нужно купить , или поговорить

просядет до 27,00?
о таком можно помечтать :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Напевно, продавці іграшок підсуєтились)) - так як перед святом Миколая продали туєву хучу іграшок - а тепер конвертують виручку))

Цікаво, як вплине РРО на курс долара?))
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Долярчик , был сегодня в Львове .Ходил по рядам и всматривался в лица (вас искал )

У Вас настільки тонкий гумор, колега, що, напевне, я один лише його второпав :D
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:22

  prodigy написав:
  baraka написав:ожидал, что прямо перед НГ курс просядет (как в прошлые года), но нет, покупатель на бакс есть (судя по поведению курса).



Одеса есть ПОВы , к-е продают по 27,20
вам реально нужно купить , или поговорить

просядет до 27,00?
о таком можно помечтать :mrgreen:


хочу поговорить :)
точнее понять понять куда курс пойдёт после НГ

тенденция такая: перед НГ курс проседает. В этом году такого явления нет -> слом тенденции, значит после НГ курс дальше понемногу вверх ?
Востаннє редагувалось baraka в Чет 30 гру, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Цікаво, як вплине РРО на курс долара?))

А де слава ЗЕ? Га? :mrgreen: Касовий апарат придбав? Бухгалтера прийняв на роботу. Прихідні накладні на товар оформив згідно діючого законодавства від ЗЕ?
Василь-Рівне
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