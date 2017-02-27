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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8754875587568757

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Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 79
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Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:32

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Долярчик , был сегодня в Львове .Ходил по рядам и всматривался в лица (вас искал )

У Вас настільки тонкий гумор, колега, що, напевне, я один лише його второпав :D

Я вообще думаю что только вы один что то понимаете на этой ветке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:был сегодня в Львове .
.....
Ходил по рядам и всматривался в лица (вас искал )
Вы поумнее ....

Доброго здоров'я!
Де і по яким рядам ходили?
На привокзальному ринку? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:39

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Цікаво, як вплине РРО на курс долара?))

А де слава ЗЕ? Га? :mrgreen: Касовий апарат придбав? Бухгалтера прийняв на роботу. Прихідні накладні на товар оформив згідно діючого законодавства від ЗЕ?

Ти знову підслухав розмову начальства?
Краще йди підкопти щось в бочці біля складів, які сторожуєш :mrgreen:
Новий рік/свята наближаються!
Шмурдяка собі купив на Новий рік? :mrgreen:
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