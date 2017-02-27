Я вообще думаю что только вы один что то понимаете на этой ветке.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:32
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:39
Ти знову підслухав розмову начальства?
Краще йди підкопти щось в бочці біля складів, які сторожуєш
Новий рік/свята наближаються!
Шмурдяка собі купив на Новий рік?
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