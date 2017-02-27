Я вообще думаю что только вы один что то понимаете на этой ветке.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:32
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 30 гру, 2021 17:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
курс реально проседал только 2019м
а обычно проседал прием, продажа оставалась на месте
тут кое-что зависит от графика погашения долгов (включая ОВГЗ)
5 января 12,2 ярда...сумма не максимальная, но тоже
2 февраля 13,5 ярда
вполне можно +10коп под эти выплаты
кстати в прошлом году курс под НГ не проседал, даже +5 коп
Додано: Чет 30 гру, 2021 17:36
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з........29.12.2021.......31.12.2021........04.01.2022
дата розрахунку.......28.12.2021.......30.12.2021........30.12.2021
Євро..........................30,8401...........30,9226..............30,9226...+0.27%
Долар США...............27,2235...........27,2782..............27,2782...+0.2%
После полудня гривна потеряла еще копейку.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.12.2021................27,2679
Гривна потеряла 6 копеек.
МКГ*............7.2199............7.1960...........-0.33%
Последнюю настоящую сессию года открыли на полкопейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли в горы и к полудню выросли на 8 копеек.
В мире доллар достиг минимума глубокой ночью, после чего стал интенсивно восстанавливаться и отыграл уже больше половины вчерашнего падения.
Справочный курс встретили котировками 27.3000 - 27.3200, что на 8 копеек выше открытия.
Сегодняшнюю динамику трудно назвать неожиданной. Такой рост - традиция последней сессии года.
После 12, в результате выхода НБУ с предложением много выше рыночного, настроение изменилось. До обеда опустились на 2 копейки. После обеда опустились на копейку, развернулись и начали новый этап роста. К 15-30 выросли на 6 копеек, перевалив оферами за ставку НБУ.
Официальный курс встретили котировками 27.3300 - 27.3500, что на 11 копеек выше открытия.
После последнего в этом году и последнего в 15-30 подсчета официального курса опустились на 2 копейки. С 16 рынок полностью успокоился, подозреваю, что опустел.
Закрыли сессию котировками 27.3100 - 27.3300. За день выросли на 9 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар после полудня начал размашисто колебаться с большой частотой. Сейчас близок к минимумам.
Дневной график:
Торговля сегодня выглядела несколько сумбурной. Есть подозрение, что активность была очень невысокой, особенно после обеда. Но об этом мы узнаем в следующем году.
Этот день в истории:
2020 - 28.2746 (+20) -119
2019 - 23.6862 (0) +359
2018 - 27.6883 (0) -41
2017 - 28.0672 (0) -79
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Последняя сессия года в истории:
2020 - 28.2605 - 28.2746 +1
2019 - 23.2929 - 23.6862 +39
2018 - 27.4550 - 27.6883 +23
2017 - 27.9485 - 28.0672 +12
Сегодняшний рост на 5 копеек выглядит весьма скромным.
Завтра МБ может попытаться изобразить работу при неработающей СЭП, но мы егому не поверим. Отслеживать это не имеет смысла, тем более, что официальный курс на 4 января уже объявлен. Поэтому волюнтаристским решением объявляю валютный год закрытым.
Всех с наступающей Ночью Обжорства!
Додано: Чет 30 гру, 2021 17:53
Сибарит, спасибо за Вашу деятельность и в уходящем, и в предыдущих годах, и надеюсь, что наступающий год не отберёт у Вас ресурсов и желания её продолжать
Помимо отменной информативности, неизменно радует ещё и хороший, годный стиль письма, и приятный ненавязчивый юмор. Словом, "продолжайте передавать" (ц) 😌
Додано: Чет 30 гру, 2021 18:08
Ночь обжорства 👏👏👏 ( и пьянства )
*Відправлено з Чату
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