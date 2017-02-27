Додано: Чет 30 гру, 2021 17:36

baraka написав: ожидал, что прямо перед НГ курс просядет (как в прошлые года), но нет, покупатель на бакс есть (судя по поведению курса). ожидал, что прямо перед НГ курс просядет (как в прошлые года), но нет, покупатель на бакс есть (судя по поведению курса).

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з........29.12.2021.......31.12.2021........дата розрахунку.......28.12.2021.......30.12.2021........30.12.2021Євро..........................30,8401...........30,9226..............30,9226...+0.27%Долар США...............27,2235...........27,2782.................+0.2%После полудня гривна потеряла еще копейку.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0030.12.2021................Гривна потеряла 6 копеек.МКГ*............7.2199............7.1960...........Последнюю настоящую сессию года открыли на полкопейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли в горы и к полудню выросли на 8 копеек.В мире доллар достиг минимума глубокой ночью, после чего стал интенсивно восстанавливаться и отыграл уже больше половины вчерашнего падения.Справочный курс встретили котировками 27.3000 - 27.3200, что на 8 копеек выше открытия.Сегодняшнюю динамику трудно назвать неожиданной. Такой рост - традиция последней сессии года.После 12, в результате выхода НБУ с предложением много выше рыночного, настроение изменилось. До обеда опустились на 2 копейки. После обеда опустились на копейку, развернулись и начали новый этап роста. К 15-30 выросли на 6 копеек, перевалив оферами за ставку НБУ.Официальный курс встретили котировками 27.3300 - 27.3500, что на 11 копеек выше открытия.После последнего в этом году и последнего в 15-30 подсчета официального курса опустились на 2 копейки. С 16 рынок полностью успокоился, подозреваю, что опустел.Закрыли сессию котировками 27.3100 - 27.3300. За день выросли на 9 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.В мире доллар после полудня начал размашисто колебаться с большой частотой. Сейчас близок к минимумам.Дневной график:Торговля сегодня выглядела несколько сумбурной. Есть подозрение, что активность была очень невысокой, особенно после обеда. Но об этом мы узнаем в следующем году.Этот день в истории:2020 - 28.2746 (+20)2019 - 23.6862 (0)2018 - 27.6883 (0)2017 - 28.0672 (0)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Последняя сессия года в истории:2020 - 28.2605 - 28.2746 +12019 - 23.2929 - 23.6862 +392018 - 27.4550 - 27.6883 +232017 - 27.9485 - 28.0672 +12Сегодняшний рост на 5 копеек выглядит весьма скромным.Завтра МБ может попытаться изобразить работу при неработающей СЭП, но мы егому не поверим. Отслеживать это не имеет смысла, тем более, что официальный курс на 4 января уже объявлен. Поэтому волюнтаристским решением объявляю валютный год закрытым.Всех с наступающей Ночью Обжорства!