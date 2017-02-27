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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8755875687578758>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 81
Гривня
9%
7
Долар
58%
47
Євро
5%
4
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
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Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:32

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Долярчик , был сегодня в Львове .Ходил по рядам и всматривался в лица (вас искал )

У Вас настільки тонкий гумор, колега, що, напевне, я один лише його второпав :D

Я вообще думаю что только вы один что то понимаете на этой ветке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:был сегодня в Львове .
.....
Ходил по рядам и всматривался в лица (вас искал )
Вы поумнее ....

Доброго здоров'я!
Де і по яким рядам ходили?
На привокзальному ринку? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  baraka написав:тенденция такая: перед НГ курс проседает.


курс реально проседал только 2019м

а обычно проседал прием, продажа оставалась на месте

тут кое-что зависит от графика погашения долгов (включая ОВГЗ)
https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2022

5 января 12,2 ярда...сумма не максимальная, но тоже
2 февраля 13,5 ярда

вполне можно +10коп под эти выплаты

кстати в прошлом году курс под НГ не проседал, даже +5 коп
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:36

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з........29.12.2021.......31.12.2021........04.01.2022
дата розрахунку.......28.12.2021.......30.12.2021........30.12.2021
Євро..........................30,8401...........30,9226..............30,9226...+0.27%
Долар США...............27,2235...........27,2782..............27,2782...+0.2%
После полудня гривна потеряла еще копейку.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.12.2021................27,2679
Гривна потеряла 6 копеек.

МКГ*............7.2199............7.1960...........-0.33%

Последнюю настоящую сессию года открыли на полкопейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли в горы и к полудню выросли на 8 копеек.
В мире доллар достиг минимума глубокой ночью, после чего стал интенсивно восстанавливаться и отыграл уже больше половины вчерашнего падения.
Справочный курс встретили котировками 27.3000 - 27.3200, что на 8 копеек выше открытия.
Сегодняшнюю динамику трудно назвать неожиданной. Такой рост - традиция последней сессии года.

После 12, в результате выхода НБУ с предложением много выше рыночного, настроение изменилось. До обеда опустились на 2 копейки. После обеда опустились на копейку, развернулись и начали новый этап роста. К 15-30 выросли на 6 копеек, перевалив оферами за ставку НБУ.
Официальный курс встретили котировками 27.3300 - 27.3500, что на 11 копеек выше открытия.

После последнего в этом году и последнего в 15-30 подсчета официального курса опустились на 2 копейки. С 16 рынок полностью успокоился, подозреваю, что опустел.
Закрыли сессию котировками 27.3100 - 27.3300. За день выросли на 9 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар после полудня начал размашисто колебаться с большой частотой. Сейчас близок к минимумам.

Дневной график:
Зображення

Торговля сегодня выглядела несколько сумбурной. Есть подозрение, что активность была очень невысокой, особенно после обеда. Но об этом мы узнаем в следующем году.

Этот день в истории:
2020 - 28.2746 (+20) -100
2019 - 23.6862 (0) +359

2018 - 27.6883 (0) -41
2017 - 28.0672 (0) -79

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  baraka написав:ожидал, что прямо перед НГ курс просядет (как в прошлые года), но нет, покупатель на бакс есть (судя по поведению курса).

Последняя сессия года в истории:
2020 - 28.2605 - 28.2746 +1
2019 - 23.2929 - 23.6862 +39
2018 - 27.4550 - 27.6883 +23
2017 - 27.9485 - 28.0672 +12
Сегодняшний рост на 5 копеек выглядит весьма скромным.

Завтра МБ может попытаться изобразить работу при неработающей СЭП, но мы егому не поверим. Отслеживать это не имеет смысла, тем более, что официальный курс на 4 января уже объявлен. Поэтому волюнтаристским решением объявляю валютный год закрытым.
Всех с наступающей Ночью Обжорства!
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 30 гру, 2021 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:53

Сибарит, спасибо за Вашу деятельность и в уходящем, и в предыдущих годах, и надеюсь, что наступающий год не отберёт у Вас ресурсов и желания её продолжать :roll:

Помимо отменной информативности, неизменно радует ещё и хороший, годный стиль письма, и приятный ненавязчивый юмор. Словом, "продолжайте передавать" (ц) 😌
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:08

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з........29.12.2021.......31.12.2021........04.01.2022 дата розрахунку.......28.12.2021.......30.12.2021........30.12.2021 Євро..........................30,8401...........30,9226..............30,9226...+0.27% Долар США...............27,2235...........27,2782..............27,2782...+0.2% После полудня гривна потеряла еще копейку. Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 30.12.2021................27,2679 Гривна поте

Ночь обжорства 👏👏👏 ( и пьянства )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:19

  Вадюшка написав:Помимо отменной информативности, неизменно радует ещё и хороший, годный стиль письма, и приятный ненавязчивый юмор. Словом, "продолжайте передавать" (ц) 😌

Ждем в первый рабочий день в новом году: "После утреннего к̶о̶ф̶е̶ пива приподнялись на копейку..." :)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:21

  Сибарит написав:...

Спасибо огромное за ваш труд!
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:30

Межбанк: последний день 2021 года на валютном рынке - что с курсом доллара и евро

Последний полноценный день этого года на валютном рынке прошел очень динамично и с определенными стрессами для клиентов и банков. Так происходит каждый год и этот не был исключением.

За день доллар вырос на 9 копеек – с утренних 27,22/27,24 до 27,31/27,33 гривен, а евро при продаже сразу на 15 копеек – с 30,80/30,83 до 30,96/30,98 гривен. Нацбанку даже пришлось выходить на торги с продажей доллара по 27,34 гривны, чтобы психологически показать “верхний” уровень котировок особо впечатлительным покупателям и наиболее жадным продавцам. Предновогодняя суета сделала свое дело.

Причем сама сессия прошла в два этапа.

На первом (до 14 часов) — прошла основная часть клиентских операций. Большинство клиентов подпирало время и спрос превышал предложение. С утренних 27,22/27,24 гривен, что было на 0,5 копейки выше вчерашнего закрытия — к 11 часам доллар вырос до 27,255/27,275 гривен, а к 12 часам курс дорос до 27,30/27,32 и ушел бы выше.

Но Нацбанк вышел с продажей доллара по 27,34 гривны, что частично указало клиентам на “видение” регулятором “верхнего” уровня котировок на сегодня. К обеду котировки снизились до 27,28/27,30 и продержались в этих пределах до конца обеда.

На втором этапе (после 14:00 и уже до самого конца торгов) клиентских сделок стало гораздо меньше, но зато вовсю пошли операции самих банков по собственным валютным позициям на отчетную дату. Спрос опять вырос. Котировки пошли вверх и стали покупать у Нацбанка по 27,34. К 15:00 курс достиг отметки 27,31/27,34 гривны, но затем те, кто хотел — уже закрыл свои операции. И очень быстро на межбанке осталось очень мало игроков. В итоге, к 16 часам доллар чуть подешевел до 27,31/27,33 гривен и на этой отметке уже находился до самого завершения сессии.

Главные события 30 декабря на валютном рынке:

Доллар за день вырос — с 27,22/27,24 до 27,31/27,33 гривен, а евро с 30,80/30,83 до 30,96/30,98 гривен.

Нацбанк сегодня выходил на торги с интервенцией по продаже доллара по 27,34 гривны и продал порядка $5 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 в четверг находился на отметке 27,2679 гривен, а официальный курс на 4 января 2022 года установлен на уровне 27,2782 гривен за доллар.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,32/27,34
евро – 30,96/30,98

Finance/Новости/Валюта/30.12.2021
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:55

Остаточна таблиця по ОВДП в 2021 році

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