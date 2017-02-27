Сибарит как любитель истории любителю истории
Этот день в истории:[*]
2020 - 28.2746 (+20) -119
-99
Спасибо Вам большое за хроники МБ и оставайтесь с нами
Вкусного Нового года!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:12
Сибарит как любитель истории любителю истории
Этот день в истории:[*]
2020 - 28.2746 (+20) -119
-99
Спасибо Вам большое за хроники МБ и оставайтесь с нами
Вкусного Нового года!
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:17
Кінцевий баланс між залученими коштами та виплатами
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