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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8755875687578758

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 81
Гривня
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7
Долар
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47
Євро
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Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:12

Сибарит как любитель истории любителю истории 8)
Этот день в истории:[*]
2020 - 28.2746 (+20) -119
-99
Спасибо Вам большое за хроники МБ и оставайтесь с нами
Вкусного Нового года!
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:17

Кінцевий баланс між залученими коштами та виплатами

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.12.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:16

тенденцию наблюдаете?

Цена газа в Европе во время биржевых торгов в четверг, 30 декабря, опустилась ниже 1 тысячи долларов за тысячу куб. м. Это произошло впервые с 6 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 995 долларов за 1 тыс. куб. м, или 85 евро за МВт·ч.
Общее снижение стоимости газа за день составило почти 12%.
Отметим, что 21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в 2 тысячи долларов за тыс. куб. м.

Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.

ну и вишенка на тортик:
Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:23

Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки щодо того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської Федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні. Якщо казати про великі збільшення, на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном, то ще раз скажу, що ми цього не бачимо. Так є певне збільшення кількості військових. Ми чітко відслідковуємо те, що стосується нашого кордону, те що стосується периметру 200 та 400 кілометрів від нашого кордону. Ми чітко усвідомлюємо, де там і що відбувається", — сказав Олексій Данілов на бритфінгу 30 грудня.

Він також заявив, що головна ціль Кремля — внутрішня дестабілізація в Україні.

"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми з вами не бачимо… На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні це питання номер один для РФ... Якщо буде внутрішня дестабілізація, то Російська Федерація може скористатися цією можливістю", — сказав Данілов.

Секретар РНБО також додав, що поки немає підстав для запровадження надзвичайного стану.

"Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, є період часу, який вони мають витратити. Невелике збільшення не є для нас занадто критичним. Вся ситуація під контролем... Відпочивайте спокійно... Ми не бачимо зараз прямої загрози для нашої держави. Чи може в Кремлі бути прийняте інше рішення? Може! Якщо воно буде, то ми будемо інформувати", — сказав Олексій Данілов.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:28

  edvardd написав:ну и вишенка на тортик:
Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...

Вот и зачем эти вбросы ?

Вот США не прекратили своё существование в 2021.

Но вы полны новыми вбросами
Непонятно, почему админы это всё пропускают ...

PS. Это не обсуждение модерирования, а по фактам
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Я вообще думаю что только вы один что то понимаете на этой ветке.

Як би Вам було дано зрозуміти наскільки там тонкий гумор Ви би поставили + а раз не поставили значить не зрозуміли, ну не дано, нічого страшного, не всім же бути дотичним до високих матерій, то до чого цей туповатий вкид? Га?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Доброго здоров'я!
Де і по яким рядам ходили?
На привокзальному ринку?

Віталіан бачиш воно таки не зрозуміло про що високоінтелектуальна людина писала, в принципі як і Ви, але знову ж таки не наполягаю - нічого страшного, ні то ні. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:22

  edvardd написав:ну и вишенка на тортик:
Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...


это уже не первый год он такое говорит
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А мб завтра работает?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:42

  Captain Obvious написав:А мб завтра работает?

Да, до двенадцати ночи.
unicdima
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