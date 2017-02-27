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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:32
edvardd написав:
ну и вишенка на тортик:
Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года
А сьогодні в нас на міні-корпоративі, такий тост піднімала одна жіночка...
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Додано: Чет 30 гру, 2021 23:34
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Додано: Чет 30 гру, 2021 23:50
А не клоунские ответы у кого-то есть?
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