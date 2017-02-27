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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8756875787588759

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 81
Гривня
9%
7
Долар
58%
47
Євро
5%
4
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
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8
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:ну и вишенка на тортик:
Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года

А сьогодні в нас на міні-корпоративі, такий тост піднімала одна жіночка... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А не клоунские ответы у кого-то есть?
Captain Obvious
 
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