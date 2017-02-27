А сьогодні в нас на міні-корпоративі, такий тост піднімала одна жіночка...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А не клоунские ответы у кого-то есть?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 01:32
Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся. Выход подразумевает довольно непростые решения, на которые не пойдет текущая команда без должного подобного опыта управления, полноты ответственности за необходимые шаги и что хуже всего отсутствия политической воли и должного видения по разрешению ситуации. Проще говоря несмотря на..., всех в полной мере все устраивает. В полном и целом, тщетно бесцельно долго смотреть на огонь свечи торта с вишенкой, ожидая призрачных надежд на сотворение случайного чуда, но не предпринимая никаких усилий стоит ли ожидать большего?
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