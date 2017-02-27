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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87568757875887598760>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 82
Гривня
9%
7
Долар
59%
48
Євро
5%
4
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:12

Сибарит как любитель истории любителю истории 8)
Этот день в истории:[*]
2020 - 28.2746 (+20) -119
-99
Спасибо Вам большое за хроники МБ и оставайтесь с нами
Вкусного Нового года!
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:17

Кінцевий баланс між залученими коштами та виплатами

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.12.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:16

тенденцию наблюдаете?

Цена газа в Европе во время биржевых торгов в четверг, 30 декабря, опустилась ниже 1 тысячи долларов за тысячу куб. м. Это произошло впервые с 6 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 995 долларов за 1 тыс. куб. м, или 85 евро за МВт·ч.
Общее снижение стоимости газа за день составило почти 12%.
Отметим, что 21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в 2 тысячи долларов за тыс. куб. м.

Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А мб завтра работает?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:42

  Captain Obvious написав:А мб завтра работает?

Да, до двенадцати ночи.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 04:58

Одесити готуйтесь міняти фунти на гривні :!:
Команда туристичних агентств британського видання The Independent склала список міст, які варто відвідати у 2022 році. До рейтингу найцікавіших для подорожей місць потрапила Одеса.

Видання повідомляє, що з 27 березня 2022 року українське місто з’єднається з Великою Британією. Адже угорський лоукостер Wizz Air запустить рейси з лондонського Лутона до Одеси. Це полегшить подорож для багатьох туристів. На сайті The Independent зазначено:

В Одесі пропонується приголомшлива архітектура 19-го століття та багата спадщина, а також прекрасне розташування на березі моря та чудовий пляж у південному передмісті Аркадії. Зупинитися можна в добре обладнаному готелі “Чорне море” або “Морський”

Ціни в Одесі для британців видаються доволі доступними та демократичними.

Окрім українського міста, у список потрапили:

Відень, Австрія;
Крит, Греція;
Неаполь, Італія;
Париж, Франція;
Сеул, Південна Корея;
Каунас, Литва;
Осло, Норвегія;
Спліт, Хорватія.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:30

  Ukrainian написав:Одесити готуйтесь міняти фунти на гривні :!:
...


Только НЕ берите бумагу: 30 сентября 2022 прекращают хождение "последние из могикан": бумажные 20-ки с А.Смитом и 50-ки с парой мужиков на обороте.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:14

  unicdima написав:
  Captain Obvious написав:А мб завтра работает?

Да, до двенадцати ночи.

Кто сегодня встречает новый год на ветках форума?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:25

Вітаю з прийдешнім Новим роком!!!

  vitaliian написав:Кто сегодня встречает новый год на ветках форума?

"Як зустрінеш Новий рік - так його і проведеш!"©®™ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:45

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки ;)
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? ;) Спочатку - йде рік, а далі....? :D
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)
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