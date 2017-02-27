Сибарит как любитель истории любителю истории
Этот день в истории:[*]
2020 - 28.2746 (+20) -119
-99
Спасибо Вам большое за хроники МБ и оставайтесь с нами
Вкусного Нового года!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:12
Сибарит как любитель истории любителю истории
Этот день в истории:[*]
2020 - 28.2746 (+20) -119
-99
Спасибо Вам большое за хроники МБ и оставайтесь с нами
Вкусного Нового года!
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:17
Кінцевий баланс між залученими коштами та виплатами
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:16
тенденцию наблюдаете?
Цена газа в Европе во время биржевых торгов в четверг, 30 декабря, опустилась ниже 1 тысячи долларов за тысячу куб. м. Это произошло впервые с 6 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 995 долларов за 1 тыс. куб. м, или 85 евро за МВт·ч.
Общее снижение стоимости газа за день составило почти 12%.
Отметим, что 21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в 2 тысячи долларов за тыс. куб. м.
Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.
Додано: Чет 30 гру, 2021 22:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А мб завтра работает?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 04:58
Одесити готуйтесь міняти фунти на гривні
Команда туристичних агентств британського видання The Independent склала список міст, які варто відвідати у 2022 році. До рейтингу найцікавіших для подорожей місць потрапила Одеса.
Видання повідомляє, що з 27 березня 2022 року українське місто з’єднається з Великою Британією. Адже угорський лоукостер Wizz Air запустить рейси з лондонського Лутона до Одеси. Це полегшить подорож для багатьох туристів. На сайті The Independent зазначено:
В Одесі пропонується приголомшлива архітектура 19-го століття та багата спадщина, а також прекрасне розташування на березі моря та чудовий пляж у південному передмісті Аркадії. Зупинитися можна в добре обладнаному готелі “Чорне море” або “Морський”
Ціни в Одесі для британців видаються доволі доступними та демократичними.
Окрім українського міста, у список потрапили:
Відень, Австрія;
Крит, Греція;
Неаполь, Італія;
Париж, Франція;
Сеул, Південна Корея;
Каунас, Литва;
Осло, Норвегія;
Спліт, Хорватія.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:30
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:14
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:25
Вітаю з прийдешнім Новим роком!!!
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:45
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? Спочатку - йде рік, а далі....?
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™
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