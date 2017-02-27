RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8757875887598760>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 82
Гривня
9%
7
Долар
59%
48
Євро
5%
4
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що це міняйло стартанув?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2202
З нами з: 10.06.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:57

  Успіх написав:Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки ;)
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? ;) Спочатку - йде рік, а далі....? :D
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)

У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9977
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1743 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:04

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки ;)
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? ;) Спочатку - йде рік, а далі....? :D
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)

У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.

:mrgreen: Не розводьте оффтоп, дайте можливість мені нарізати олів'є
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 14.09.13
Подякував: 752 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:06

Ірина_ как раз к вашему новогоднему столу я пару мемов готовлю. Для настроения)
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 гру, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9977
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1743 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:24

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.2

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки ;)
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? )) Спочатку - йде рік, а далі....? ))
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)

У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.

Почну з п.2 - якщо б це так було, то я б на цей форум заходив би лише на Різдво і на Паску :mrgreen:
Тепер по п.1 - зроблю декілька жирних підказок))
1. Якщо цифри стоять навпроти року - значить це сума за рік
2. Нажаль, це у гривні))
3. Нажаль, це не "чистяком", а "брутто" :roll:
4. І, пляцььь, який тут нах РРО? Куди його тут впихнути? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 18.03.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:26

  Ірина_ написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки ;)
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? )) Спочатку - йде рік, а далі....? ))
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)

У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.

:mrgreen: Не розводьте оффтоп, дайте можливість мені нарізати олів'є

:mrgreen:
Та нарізайте спокійно - наступного року почистите гілку :mrgreen:

З прийдешнім, Вас!😘

п.с.
Моя дома рибу запікає)) а я на роботі спостерігаю, як гарний/святковий дощик падає)))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 31 гру, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 18.03.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех с Наступающим !
Берегите Здоровье!
Два часа назад , в Трускавце ,небольшой дождик .
12.20 , Сходница, ливень .
Ягельмастер 0,5---- 259 гр
Картошка 8 гр ...огурцы свежие и мандарины в одну цену 55.Маслята 0,5 банка ....70гр. уступили 5 гр . но я не взял (постеснялся ).
Вода, ее сделал ГОСПОДЬ !!!
Как в молодости !
Очень много россиян , все дружелюбны .
Праздничное настроение .
холява
2
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3498 раз.
Подякували: 3436 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Очень много россиян , все дружелюбны

Это надо поправить. Спросите, чей Крым))
НГ встречаю под грушей. В банках немного гривны на траты и все. Жду разруливания с фюрером.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6254
З нами з: 15.02.09
Подякував: 379 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:
  холява написав:Очень много россиян , все дружелюбны

Это надо поправить. Спросите, чей Крым))
НГ встречаю под грушей. В банках немного гривны на траты и все. Жду разруливания с фюрером.

В последнем диалоге с байденом стороны обменялись угрозами
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9977
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1743 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:46

  Hotab написав:
  холява написав:Очень много россиян , все дружелюбны

Это надо поправить. Спросите, чей Крым))
НГ встречаю под грушей. В банках немного гривны на траты и все. Жду разруливания с фюрером.


Здравствуйте .
Забыл написать курс валют .....26.80-27.30 .Возле обменок очередей нет .
Трудно расплатится через терминал , все в ожидании инета .Спрашивать про Крым не стал , и так понятно что он наш .
На лицах наших прошлых братьев впрочем как и на большинстве местных прослеживаются мучительные последствия злоупотреблении спиртных напитков . Вчера вечером, возле 10 скважины (хорошо оборудованной )слышал раскаяния приехавшего на Х6 человека .
Каялся о приобретении кругов под глазами ,поводимому вновьобретенной знакомой не первой свежести .
У него испанский одеколон , потрясающий .....
холява
2
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3498 раз.
Подякували: 3436 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 8757875887598760>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ricardo, холява і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2921, 2922, 2923
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29225 17105829
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 12:48
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7913 16388653
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 12:33
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 135, 136, 137
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1364 5001917
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 21:49
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2804)
31.12.2021 12:42
Squeeze-out (498)
31.12.2021 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.