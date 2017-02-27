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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:47
А що це міняйло стартанув?
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unicdima
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:57
Успіх написав:
Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі?
Спочатку - йде рік, а далі....?
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™
У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.
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vitaliian
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:04
vitaliian написав: Успіх написав:
Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі?
Спочатку - йде рік, а далі....?
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™
У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.
Не розводьте оффтоп, дайте можливість мені нарізати олів'є
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Ірина_
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:06
Ірина_ как раз к вашему новогоднему столу я пару мемов готовлю. Для настроения)
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 31 гру, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:24
vitaliian написав: Успіх написав:
Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? )) Спочатку - йде рік, а далі....? ))
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™
У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.
Почну з п.2 - якщо б це так було, то я б на цей форум заходив би лише на Різдво і на Паску
Тепер по п.1 - зроблю декілька жирних підказок))
1. Якщо цифри стоять навпроти року - значить це сума за рік
2. Нажаль, це у гривні))
3. Нажаль, це не "чистяком", а "брутто"
4. І, пляцььь, який тут нах РРО? Куди його тут впихнути?
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Успіх
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:26
Ірина_ написав:
vitaliian написав: Успіх написав:
Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? )) Спочатку - йде рік, а далі....? ))
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™
У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.
Не розводьте оффтоп, дайте можливість мені нарізати олів'є
Та нарізайте спокійно - наступного року почистите гілку
З прийдешнім, Вас!😘
п.с.
Моя дома рибу запікає)) а я на роботі спостерігаю, як гарний/святковий дощик падає)))
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 31 гру, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Успіх
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:27
Всех с Наступающим !
Берегите Здоровье!
Два часа назад , в Трускавце ,небольшой дождик .
12.20 , Сходница, ливень .
Ягельмастер 0,5---- 259 гр
Картошка 8 гр ...огурцы свежие и мандарины в одну цену 55.Маслята 0,5 банка ....70гр. уступили 5 гр . но я не взял (постеснялся ).
Вода, ее сделал ГОСПОДЬ !!!
Как в молодости !
Очень много россиян , все дружелюбны .
Праздничное настроение .
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холява
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:32
холява написав:
Очень много россиян , все дружелюбны
Это надо поправить. Спросите, чей Крым))
НГ встречаю под грушей. В банках немного гривны на траты и все. Жду разруливания с фюрером.
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Hotab
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:35
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 31 гру, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:46
Hotab написав: холява написав:
Очень много россиян , все дружелюбны
Это надо поправить. Спросите, чей Крым))
НГ встречаю под грушей. В банках немного гривны на траты и все. Жду разруливания с фюрером.
Здравствуйте .
Забыл написать курс валют .....26.80-27.30 .Возле обменок очередей нет .
Трудно расплатится через терминал , все в ожидании инета .Спрашивать про Крым не стал , и так понятно что он наш .
На лицах наших прошлых братьев впрочем как и на большинстве местных прослеживаются мучительные последствия злоупотреблении спиртных напитков .
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 31 гру, 2021 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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