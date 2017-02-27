И как бы эти цифры поменялись если бы РРО был всегда?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:47
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:52
Единственная зелень, которую надо покупать сегодня - это Ёлка, народ покупайте ёлки, радуйте себя и окружающих, проходил мимо магазина постельного, понял, что оборота там нет, зашёл купил подушку с зелёным наполнителем, порадовал продавца...
всех с Новым Годом!!!
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:53
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 гру, 2021 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:55
удалил
Востаннє редагувалось холява в П'ят 31 гру, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:57
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 гру, 2021 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:01
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ДумайТЕ!©®™ [/quote]
У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.[/quote]
Не розводьте оффтоп, дайте можливість мені нарізати олів'є[/quote]
мням мням!
пригостіть хоч супер фоткою новорічного олів'є Ірини!!!
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:01
удалил
Востаннє редагувалось холява в П'ят 31 гру, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:02
Тут не питання в тому, чи цифри б помінялись, а в тому - нах тут, взагалі, РРО, якщо ще , навіть, до ляма(обороту за рік) далеко?!
Що тут "контролювати"?
Спрощенка - має бути ПРОСТОЮ!!!
(а не ускладнювати її всяким РРО/забиванням 100500кодів і т.п.)
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Слава ЗЕ ! Тож все просто - наймеш собі бухгалтера + залишиш пару десятків кілогривень на штрафи і з воланням Слава ЗЕ і ми їх зробили разом зустрінеш новий рік Ти ж цього хотів - ти це і отримав, чи в серіалі там було все по іншому? Га? Зате без клятого Пороха - кайфуй і волай Слава ЗЕ!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 31 гру, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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