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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8758875987608761>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 82
Гривня
9%
7
Долар
59%
48
Євро
5%
4
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:47

  Успіх написав:4. І, пляцььь, який тут нах РРО? Куди його тут впихнути? :mrgreen:


И как бы эти цифры поменялись если бы РРО был всегда?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:52

Единственная зелень, которую надо покупать сегодня - это Ёлка, народ покупайте ёлки, радуйте себя и окружающих, проходил мимо магазина постельного, понял, что оборота там нет, зашёл купил подушку с зелёным наполнителем, порадовал продавца...

всех с Новым Годом!!!
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:53

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 гру, 2021 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:55

удалил
Востаннє редагувалось холява в П'ят 31 гру, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:57

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 гру, 2021 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)[/quote]
У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.[/quote]
:mrgreen: Не розводьте оффтоп, дайте можливість мені нарізати олів'є[/quote]


мням мням!

пригостіть хоч супер фоткою новорічного олів'є Ірини!!! :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:01

удалил
Востаннє редагувалось холява в П'ят 31 гру, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:02

  Aps написав:
  Успіх написав:4. І, пляцььь, який тут нах РРО? Куди його тут впихнути? :mrgreen:


И как бы эти цифры поменялись если бы РРО был всегда?

Тут не питання в тому, чи цифри б помінялись, а в тому - нах тут, взагалі, РРО, якщо ще , навіть, до ляма(обороту за рік) далеко?!
Що тут "контролювати"? :mrgreen:

Спрощенка - має бути ПРОСТОЮ!!!
(а не ускладнювати її всяким РРО/забиванням 100500кодів і т.п.)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:нах тут, взагалі, РРО

Слава ЗЕ! Слава ЗЕ! Слава ЗЕ! Зробили їх разом! Чому не пишеш? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Спрощенка - має бути ПРОСТОЮ!!!
(а не ускладнювати її всяким РРО/забиванням 100500кодів і т.п.)

Слава ЗЕ ! Тож все просто - наймеш собі бухгалтера + залишиш пару десятків кілогривень на штрафи і з воланням Слава ЗЕ і ми їх зробили разом зустрінеш новий рік :mrgreen: Ти ж цього хотів - ти це і отримав, чи в серіалі там було все по іншому? Га? :mrgreen: Зате без клятого Пороха - кайфуй і волай Слава ЗЕ! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 31 гру, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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