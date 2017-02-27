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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8758875987608761

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 82
Гривня
9%
7
Долар
59%
48
Євро
5%
4
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:12

За крок до перевороту думок!©

  greenozon написав:мням мням!

пригостіть хоч супер фоткою новорічного олів'є Ірини!!!

А як ви її фотку уявляєте?)))

Сидить вона така на кріслі біля ялиночки.... з одягу на ній лише кульчики)) - а на колінах тримає миску з олів'є? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:14

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.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Побежал водичку пить .
Всем Здоровья .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Успіх.......вам конец , я бы не рискнул так написать .

Колега де Ваш тонкий гумор :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:20

Все буде добре! Або, навіть, краще!)))

  Василь-Рівне написав:Зате без клятого Пороха - кайфуй

Справа поправима))
На наступних виборах всі пороходрочери(як ти) виберуть собі "чикулядового" і будуть кайфувати!
Не бачу проблем! :mrgreen:

А Успіхи - тільки будуть збоку спостерігати за долбанутими :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:21

  холява написав:Успіх


.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Побежал водичку пить .
Всем Здоровья .

Так це типу комплімент їй! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А Успіхи - тільки будуть збоку спостерігати
эххххх, вот бы три года назад так......
juristkostya
 
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