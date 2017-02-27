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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:12
greenozon написав:
мням мням!
пригостіть хоч супер фоткою новорічного олів'є Ірини!!!
А як ви її фотку уявляєте?)))
Сидить вона така на кріслі біля ялиночки.... з одягу на ній лише кульчики)) - а на колінах тримає миску з олів'є?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:14
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.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Побежал водичку пить .
Всем Здоровья .
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холява
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:15
холява написав:
Успіх.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Колега де Ваш тонкий гумор
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Василь-Рівне
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:20
Василь-Рівне написав:
Зате без клятого Пороха - кайфуй
Справа поправима))
На наступних виборах всі пороходрочери(як ти) виберуть собі "чикулядового" і будуть кайфувати!
Не бачу проблем!
А Успіхи - тільки будуть збоку спостерігати за долбанутими
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:21
холява написав:Успіх
.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Побежал водичку пить .
Всем Здоровья .
Так це типу комплімент їй!
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:08
Успіх написав:
А Успіхи - тільки будуть збоку спостерігати
эххххх, вот бы три года назад так......
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