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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8757875887598760

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 83
Гривня
8%
7
Долар
58%
48
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:12

За крок до перевороту думок!©

  greenozon написав:мням мням!

пригостіть хоч супер фоткою новорічного олів'є Ірини!!!

А як ви її фотку уявляєте?)))

Сидить вона така на кріслі біля ялиночки.... з одягу на ній лише кульчики)) - а на колінах тримає миску з олів'є? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:14

Успіх


.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Побежал водичку пить .
Всем Здоровья .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Успіх.......вам конец , я бы не рискнул так написать .

Колега де Ваш тонкий гумор :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:21

  холява написав:Успіх


.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Побежал водичку пить .
Всем Здоровья .

Так це типу комплімент їй! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А Успіхи - тільки будуть збоку спостерігати
эххххх, вот бы три года назад так......
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:25

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Успіх.......вам конец , я бы не рискнул так написать .

Колега де Ваш тонкий гумор :shock:


Сейчас я его применю !

Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:36

  холява написав:Сейчас я его применю !
Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....

Гарна у Вас сила волі, я десь з рік себе змушую трішки побігати і нічого не виходить.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а в целом за декабрь казначейство влило в банковскую систему 77 млрд грн, из них за последние 4 рабочих дня - 65 млрд грн. в кеш утекло в декабре 27 млрд - рост денежной базы, но в пределах допустимого

пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ? ;)

что это я о деньгах??? :shock: тут уже все о НГ.

Всех с Наступающим!!!
Чтобы Ваши прогнозы чаще сбывались, чем не сбывались.

А то если все прогнозы начнут сбываться, кто же тут писать будет? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:47

  vovakwasov написав:
  холява написав:Сейчас я его применю !
Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....

Гарна у Вас сила волі, я десь з рік себе змушую трішки побігати і нічого не виходить.


Ну , бегаю я давно и каждый день.
Просто в Сходнице я выяснил , что вода с двойным намеком и я могу еще быстрей бегать .
Жена даже к стене в отеле прижалась чтобы я ее рогами не снес .

Кто то в след даже пошутил , что камни пошли ..... пошли но не те.
холява
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  #<1 ... 8757875887598760
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