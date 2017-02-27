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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:12
greenozon написав:
мням мням!
пригостіть хоч супер фоткою новорічного олів'є Ірини!!!
А як ви її фотку уявляєте?)))
Сидить вона така на кріслі біля ялиночки.... з одягу на ній лише кульчики)) - а на колінах тримає миску з олів'є?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:14
Успіх
.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Побежал водичку пить .
Всем Здоровья .
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холява
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:15
холява написав:
Успіх.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Колега де Ваш тонкий гумор
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Василь-Рівне
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:21
холява написав:Успіх
.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Побежал водичку пить .
Всем Здоровья .
Так це типу комплімент їй!
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:08
Успіх написав:
А Успіхи - тільки будуть збоку спостерігати
эххххх, вот бы три года назад так......
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:25
Василь-Рівне написав: холява написав:
Успіх.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Колега де Ваш тонкий гумор
Сейчас я его применю !
Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....
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холява
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:36
холява написав:
Сейчас я его применю !
Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....
Гарна у Вас сила волі, я десь з рік себе змушую трішки побігати і нічого не виходить.
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vovakwasov
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:37
а в целом за декабрь казначейство влило в банковскую систему 77 млрд грн, из них за последние 4 рабочих дня - 65 млрд грн. в кеш утекло в декабре 27 млрд - рост денежной базы, но в пределах допустимого
пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ?
что это я о деньгах???
тут уже все о НГ.
Всех с Наступающим!!!
Чтобы Ваши прогнозы чаще сбывались, чем не сбывались.
А то если все прогнозы начнут сбываться, кто же тут писать будет?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:47
vovakwasov написав: холява написав:
Сейчас я его применю !
Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....
Гарна у Вас сила волі, я десь з рік себе змушую трішки побігати і нічого не виходить.
Ну , бегаю я давно и каждый день.
Просто в Сходнице я выяснил , что вода с двойным намеком и я могу еще быстрей бегать .
Жена даже к стене в отеле прижалась чтобы я ее рогами не снес .
Кто то в след даже пошутил , что камни пошли ..... пошли но не те.
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холява
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