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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8758875987608761>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:14

Успіх


.......вам конец , я бы не рискнул так написать .
Побежал водичку пить .
Всем Здоровья .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Успіх.......вам конец , я бы не рискнул так написать .

Колега де Ваш тонкий гумор :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:21

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 31 гру, 2021 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А Успіхи - тільки будуть збоку спостерігати
эххххх, вот бы три года назад так......
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:25

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Успіх.......вам конец , я бы не рискнул так написать .

Колега де Ваш тонкий гумор :shock:


Сейчас я его применю !

Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:36

  холява написав:Сейчас я его применю !
Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....

Гарна у Вас сила волі, я десь з рік себе змушую трішки побігати і нічого не виходить.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а в целом за декабрь казначейство влило в банковскую систему 77 млрд грн, из них за последние 4 рабочих дня - 65 млрд грн. в кеш утекло в декабре 27 млрд - рост денежной базы, но в пределах допустимого

пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ? ;)

что это я о деньгах??? :shock: тут уже все о НГ.

Всех с Наступающим!!!
Чтобы Ваши прогнозы чаще сбывались, чем не сбывались.

А то если все прогнозы начнут сбываться, кто же тут писать будет? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:47

  vovakwasov написав:
  холява написав:Сейчас я его применю !
Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....

Гарна у Вас сила волі, я десь з рік себе змушую трішки побігати і нічого не виходить.


Ну , бегаю я давно и каждый день.
Просто в Сходнице я выяснил , что вода с двойным намеком и я могу еще быстрей бегать .
Жена даже к стене в отеле прижалась чтобы я ее рогами не снес .

Кто то в след даже пошутил , что камни пошли ..... пошли но не те.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:51

  vitaliian написав:
  unicdima написав:
  Captain Obvious написав:А мб завтра работает?

Да, до двенадцати ночи.

Кто сегодня встречает новый год на ветках форума?

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Danaan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:54

Попереду - найцікавіше! Не перемикайтесь!©)))

  juristkostya написав:
  Успіх написав:А Успіхи - тільки будуть збоку спостерігати
эххххх, вот бы три года назад так......

Ну, тоді Успіхи мали надію, що відомий серіал - втілять у життя!👍 :mrgreen:
Але...
Але тепер широка дорога відкривається для "закінчення війни за 2 тижні" :mrgreen:
І тут Успіхи вже не будуть перекривати дорогу такому "чесному" Петру :mrgreen:

Тож, вперед до перемоги! ;)
А Успіхи обов'язково пізніше скажуть - "ну що, стало краще?" :wink:
Успіх
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