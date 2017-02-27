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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8758875987608761

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:24

  холява написав:
  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Успіх.......вам конец , я бы не рискнул так написать .

Колега де Ваш тонкий гумор :shock:


Сейчас я его применю !

Слава Богу , ДОБЕЖАЛ домой .
Вода имеет двойной эффект .
Как бы совсем не излечится от всего ....

У вас ещё есть время писать, знакомый был недавно в Шахтёре, молчал как рыба....всё на процедурах...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:53

  Shaman написав:а в целом за декабрь казначейство влило в банковскую систему 77 млрд грн, из них за последние 4 рабочих дня - 65 млрд грн. в кеш утекло в декабре 27 млрд - рост денежной базы, но в пределах допустимого


Рокета бовтається десь між кишенями і вказує на відмітку пів шостого.
А стільки надій було, можна сказати дитячих, правда? 8)

Усіх з новим роком, головне не влітайте і будьте здорові, все буде добре, але тільки у тих, хто вчиться на власних помилках :!:
somilitark
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  #<1 ... 8758875987608761
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