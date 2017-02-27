У вас ещё есть время писать, знакомый был недавно в Шахтёре, молчал как рыба....всё на процедурах...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:24
У вас ещё есть время писать, знакомый был недавно в Шахтёре, молчал как рыба....всё на процедурах...
Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:53
Рокета бовтається десь між кишенями і вказує на відмітку пів шостого.
А стільки надій було, можна сказати дитячих, правда?
Усіх з новим роком, головне не влітайте і будьте здорові, все буде добре, але тільки у тих, хто вчиться на власних помилках
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