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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8758875987608761

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
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1
Крипта
6%
5
Нерухомість
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Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:53

  Shaman написав:а в целом за декабрь казначейство влило в банковскую систему 77 млрд грн, из них за последние 4 рабочих дня - 65 млрд грн. в кеш утекло в декабре 27 млрд - рост денежной базы, но в пределах допустимого


Рокета бовтається десь між кишенями і вказує на відмітку пів шостого.
А стільки надій було, можна сказати дитячих, правда? 8)

Усіх з новим роком, головне не влітайте і будьте здорові, все буде добре, але тільки у тих, хто вчиться на власних помилках :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:15

  edvardd написав:

У вас ещё есть время писать, знакомый был недавно в Шахтёре, молчал как рыба....всё на процедурах...


Я с женой , она оберегает меня от частого посещения волшебных источников .
Но !!!, найти приключения можно .
Удивительное рядом , цены нормальные, все приветливы !
Продается калгановка , в любых количествах, и целая масса трав .
Востаннє редагувалось холява в П'ят 31 гру, 2021 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:18

Харьков
27.35 - 27.50
30.75 - 30.90

кто тут сомневался, что перед самым НГ чуть подрастем на нале?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Але тепер широка дорога відкривається для "закінчення війни за 2 тижні
я посмотрю, как ваш протеже публично извинится перед страной за невыполненное обещание :-))))
  Успіх написав:А Успіхи обов'язково пізніше скажуть - "ну що, стало краще?"
вам ещё перед внуками извиняться за 5 лет регресса :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:дек, 2021 17:18
Харьков
27.35 - 27.50

Новый год в онлайбанкинге?)) 7 копеек - это 7 копеек?)?)
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:37

До кінця листопада Україна експортувала більшу частину продовольчої пшениці нового врожаю. Такими темпами і за такої кон’юнктури ринку Україні доведеться скоро, продавши все, імпортувати дорогу пшеницю, незважаючи на власний непоганий урожай цього року. https://agro-liga.com/defitsit-pshenits ... -chi-fejk/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:До кінця листопада Україна експортувала більшу частину продовольчої пшениці нового врожаю. Такими темпами і за такої кон’юнктури ринку Україні доведеться скоро, продавши все, імпортувати дорогу пшеницю, незважаючи на власний непоганий урожай цього року.

Та може і не буде - газ та електрика надто дорога, яким чином це борошно у вироби переробляти. Можна зразу хліб завозити і т.д.
Хоча дзвіночки про надмірний експорт давно звучали:
ZN.UA ж із серпня попереджало про загрозу дефіциту продовольчої пшениці, придатної для випікання хліба. Причини дві: низька якість зерна та фактично необмежений експорт. https://zn.ua/ukr/macrolevel/zapiznilis ... nitsi.html

З Новим роком!
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:05

Успіх

За крок до перевороту думок©

Выключайте вентилятор в голове, приступайте к Прощанию с 2021.
Согласитесь , вас часто засасывает в рутину философских споров о необходимости фискального контроля за Фопами.
Причем вы его (фискальный контроль) не любите, несмотря на неестественную любовь к его организатору .

Вот нам уже выписали по метке ,как самым главным вечерним трепачам .
Всем Добра !
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Підкажіть коротко чому ми так почали рости в кінці року ? Що вже всі хто хотів здати трошки валюти щоб купити подарунки та відсвяткувати новий рік здали і тепер можна вже не тримати курс ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:32

  yama написав:Підкажіть коротко чому ми так почали рости в кінці року ? Що вже всі хто хотів здати трошки валюти щоб купити подарунки та відсвяткувати новий рік здали і тепер можна вже не тримати курс ?
да, масоны пристально следят и дают команду в нужный момент.
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