Рокета бовтається десь між кишенями і вказує на відмітку пів шостого.
А стільки надій було, можна сказати дитячих, правда?
Усіх з новим роком, головне не влітайте і будьте здорові, все буде добре, але тільки у тих, хто вчиться на власних помилках
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:53
Рокета бовтається десь між кишенями і вказує на відмітку пів шостого.
А стільки надій було, можна сказати дитячих, правда?
Усіх з новим роком, головне не влітайте і будьте здорові, все буде добре, але тільки у тих, хто вчиться на власних помилках
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:15
Я с женой , она оберегает меня от частого посещения волшебных источников .
Но !!!, найти приключения можно .
Удивительное рядом , цены нормальные, все приветливы !
Продается калгановка , в любых количествах, и целая масса трав .
Востаннє редагувалось холява в П'ят 31 гру, 2021 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:18
Харьков
27.35 - 27.50
30.75 - 30.90
кто тут сомневался, что перед самым НГ чуть подрастем на нале?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я посмотрю, как ваш протеже публично извинится перед страной за невыполненное обещание )))
вам ещё перед внуками извиняться за 5 лет регресса )))))
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:37
До кінця листопада Україна експортувала більшу частину продовольчої пшениці нового врожаю. Такими темпами і за такої кон’юнктури ринку Україні доведеться скоро, продавши все, імпортувати дорогу пшеницю, незважаючи на власний непоганий урожай цього року.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та може і не буде - газ та електрика надто дорога, яким чином це борошно у вироби переробляти. Можна зразу хліб завозити і т.д.
Хоча дзвіночки про надмірний експорт давно звучали:
З Новим роком!
Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:05
Успіх
За крок до перевороту думок©
Выключайте вентилятор в голове, приступайте к Прощанию с 2021.
Согласитесь , вас часто засасывает в рутину философских споров о необходимости фискального контроля за Фопами.
Причем вы его (фискальный контроль) не любите, несмотря на неестественную любовь к его организатору .
Вот нам уже выписали по метке ,как самым главным вечерним трепачам .
Всем Добра !
Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Підкажіть коротко чому ми так почали рости в кінці року ? Що вже всі хто хотів здати трошки валюти щоб купити подарунки та відсвяткувати новий рік здали і тепер можна вже не тримати курс ?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:32
|