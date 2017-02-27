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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
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Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:55

З Новим 2022 роком!


Вітаюсь совсіма!

Нам під ялинку:
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Ну і всіх з кицькиним роком:
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Мяу...

ВО

Хай щастить!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:08

  Danaan написав:
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Ну а как же без него, родимого?
Я как сел в 87м за клавиатуру IBM PS/2-50, так и, кажется, не вставал.
Всех с Наступающим!
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:12

Starikan в какой стране это было? Я помню практики и поиски а ibm стоил дороже чем авто и встречался ещё реже иномарки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:18

  vitaliian написав:Starikan в какой стране это было? Я помню практики и поиски а ibm стоил дороже чем авто и встречался ещё реже иномарки.

Первый " IBM XT" у нас был минского производства с чёрно-белым монитором. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:23

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:дек, 2021 17:18
Харьков
27.35 - 27.50

Новый год в онлайбанкинге?)) 7 копеек - это 7 копеек?)?)


Какой онлайн и 7 копеек, если банки закрыты до 4-го числа? Засунуть можно только до 30 000 в день. А у меня новогодные каникулы от всяких обменов до 15-го числа минимум.
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Подарок от Евро под елочку - 1.1383
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Засунуть можно только до 30 000 в день

Чем ограничена эта сумма? Не ради реальной пользы (я тоже пока на отдыхе от всяких движений) , а ради понимания. По идее можно запихивать в разные аппараты (тот же айбокс на моню) на разные акки разные суммы и собрать все это на Кредо том же. Или не проведется и валюта не откупится?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:47

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Засунуть можно только до 30 000 в день

Чем ограничена эта сумма? Не ради реальной пользы (я тоже пока на отдыхе от всяких движений) , а ради понимания. По идее можно запихивать в разные аппараты (тот же айбокс на моню) на разные акки разные суммы и собрать все это на Кредо том же. Или не проведется и валюта не откупится?


1) 29999 - ограничение в боксах Кредо, дальше комиссия.
2) круглосуточные менки снизили прием до 27.30
3) остальные менки закрылись и откроются 2-го, 3-го
4) будет ли работать валютообмен - хз, хотя скорее всего, будет
5) как засовывать на Моно через айбоксы, я не в курсе
ИМХО овчинка выделки не стоит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:53

  vitaliian написав:Starikan в какой стране это было? Я помню практики и поиски а ibm стоил дороже чем авто и встречался ещё реже иномарки.

В стране УССР.
Это был год после Нобелевской премии за высокотемпературную сверхпроводимость.
Наивные энергетики во всех странах считали, что вот они - ЛЭП без потерь, и отваливали на исследование этой тематики о..лиарды, в том числе и в валюте. Поскольку наш НИИ был профильный, деньги были получены, и на валюту были куплены эти компы + 24точечные принтеры по 5500 уе за набор. В основном они были made in GB.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 31 гру, 2021 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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