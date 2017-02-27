kluychkooleg написав:Засунуть можно только до 30 000 в день
Чем ограничена эта сумма? Не ради реальной пользы (я тоже пока на отдыхе от всяких движений) , а ради понимания. По идее можно запихивать в разные аппараты (тот же айбокс на моню) на разные акки разные суммы и собрать все это на Кредо том же. Или не проведется и валюта не откупится?
kluychkooleg написав:Засунуть можно только до 30 000 в день
Чем ограничена эта сумма? Не ради реальной пользы (я тоже пока на отдыхе от всяких движений) , а ради понимания. По идее можно запихивать в разные аппараты (тот же айбокс на моню) на разные акки разные суммы и собрать все это на Кредо том же. Или не проведется и валюта не откупится?
1) 29999 - ограничение в боксах Кредо, дальше комиссия. 2) круглосуточные менки снизили прием до 27.30 3) остальные менки закрылись и откроются 2-го, 3-го 4) будет ли работать валютообмен - хз, хотя скорее всего, будет 5) как засовывать на Моно через айбоксы, я не в курсе ИМХО овчинка выделки не стоит
vitaliian написав:Starikan в какой стране это было? Я помню практики и поиски а ibm стоил дороже чем авто и встречался ещё реже иномарки.
В стране УССР. Это был год после Нобелевской премии за высокотемпературную сверхпроводимость. Наивные энергетики во всех странах считали, что вот они - ЛЭП без потерь, и отваливали на исследование этой тематики о..лиарды, в том числе и в валюте. Поскольку наш НИИ был профильный, деньги были получены, и на валюту были куплены эти компы + 24точечные принтеры по 5500 уе за набор. В основном они были made in GB.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 31 гру, 2021 19:55, всього редагувалось 1 раз.