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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:55
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
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tea
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:01
tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Ущипните меня, оксана же тоже появится?
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Zebra
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:05
Zebra написав: tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Ущипните меня, оксана же тоже появится?
Вітаюсь совсіма!
То э Новорічне чудо!!!
Скучив за Вами, tea.
ВО
Хай щастить!
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s0v7a
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:16
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П'ят 31 гру, 2021 19:25
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