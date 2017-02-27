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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:55
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
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tea
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:01
tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Ущипните меня, оксана же тоже появится?
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Zebra
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:05
Zebra написав: tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Ущипните меня, оксана же тоже появится?
Вітаюсь совсіма!
То э Новорічне чудо!!!
Скучив за Вами, tea.
ВО
Хай щастить!
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s0v7a
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:16
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vitaliian
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:39
vitaliian написав:Starikan
в какой стране это было? Я помню практики и поиски а ibm стоил дороже чем авто и встречался ещё реже иномарки.
У нас на военном заводе году так в 88-89-м айбиэмки были уже с цветными мониторами.
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unicdima
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:14
tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Привіт!
Повертайся "в сім'ю"!
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:15
Zebra написав: tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Ущипните меня, оксана же тоже появится?
Щіпаю https://youtube.com/shorts/-zrhwAOaeZk?feature=share
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:19
Коллеги, друзья.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Желаю всем здоровья, мира, добра, благополучия, уверенности в себе и завтрашнем дне!
Также - удачных профитов и хорошего настроения!
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:27
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vitaliian
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