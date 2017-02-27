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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8760876187628763

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
tea
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:01

  tea написав:Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!

Ущипните меня, оксана же тоже появится?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:05

Такі-так...

  Zebra написав:
  tea написав:Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!

Ущипните меня, оксана же тоже появится?


Вітаюсь совсіма!

То э Новорічне чудо!!!

Скучив за Вами, tea.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:16

  Danaan написав:
  vitaliian написав:
  unicdima написав:Да, до двенадцати ночи.

Кто сегодня встречает новый год на ветках форума?

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тут ничего нет
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:39

  vitaliian написав:Starikan в какой стране это было? Я помню практики и поиски а ibm стоил дороже чем авто и встречался ещё реже иномарки.

У нас на военном заводе году так в 88-89-м айбиэмки были уже с цветными мониторами.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:14

  tea написав:Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!

Привіт!
Повертайся "в сім'ю"! :wink: :D
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:15

  Zebra написав:
  tea написав:Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!

Ущипните меня, оксана же тоже появится?

Щіпаю :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/-zrhwAOaeZk?feature=share
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:19

Коллеги, друзья.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Желаю всем здоровья, мира, добра, благополучия, уверенности в себе и завтрашнем дне!
Также - удачных профитов и хорошего настроения!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:27

Всех с праздничком!

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