Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:55
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
tea
Прогнозист курсу
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:01
tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Ущипните меня, оксана же тоже появится?
Zebra
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:05
Zebra написав: tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Ущипните меня, оксана же тоже появится?
Хай щастить! Вітаюсь совсіма! То э Новорічне чудо!!! Скучив за Вами, tea. ВО
s0v7a
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:16
vitaliian
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:39
vitaliian написав: Starikan
в какой стране это было? Я помню практики и поиски а ibm стоил дороже чем авто и встречался ещё реже иномарки.
У нас на военном заводе году так в 88-89-м айбиэмки были уже с цветными мониторами.
unicdima
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:14
tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Привіт!
Повертайся "в сім'ю"!
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:15
Zebra написав: tea написав:
Друзі - вітаю всіх з Новим Роком.
Бажаю в 2022 році міцного здоров"я,щастя,доброботу,сімейного порозуміння ну й,звичайно,гарних прибутків!!!
Ущипните меня, оксана же тоже появится?
Щіпаю
Успіх
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:19
Коллеги, друзья.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, мира, добра, благополучия, уверенности в себе и завтрашнем дне! Также - удачных профитов и хорошего настроения!
Patrick
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:27
vitaliian
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:30
Ірина_ написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі?
Спочатку - йде рік, а далі....?
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!)
У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.
Не розводьте оффтоп, дайте можливість мені нарізати олів'є
Колеги, всім вітаннячко! Салатик готовий, можна флудити
Бажаю всім бути щасливими, неймовірними, задоволеними життям, в достатку та з козацьки здоров'ям. З Новим роком, мої найкращі форумчани!!!
Ірина_
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