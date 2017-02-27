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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:37
Ірина_
, осьо. Один бокал. Вылетаю на празднование.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:42
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:50
Встречаем Новый год под мировой хит. https://www.youtube.com/watch?v=8PzPHKGpNXs
З Новим роком! Успіху всім і побільше долярчиків, і найголовніше - здоров'я та побільше позитивних емоцій в житті!
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