RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8761876287638764

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:37

Ірина_ , осьо. Один бокал. Вылетаю на празднование. :oops:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6263
З нами з: 15.02.09
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:42

https://youtu.be/wCDIYvFmgW8
Классика полета ))
Patrick
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 18.09.13
Подякував: 3527 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:50

Встречаем Новый год под мировой хит. :)
https://www.youtube.com/watch?v=8PzPHKGpNXs

З Новим роком! Успіху всім і побільше долярчиків, і найголовніше - здоров'я та побільше позитивних емоцій в житті!
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2807 раз.
Подякували: 4698 раз.
 
Профіль
33
17
1
1
36
  #<1 ... 8761876287638764
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2922, 2923, 2924
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29230 17142524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 21:50
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7914 16428532
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 19:44
kluychkooleg
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 135, 136, 137
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1365 5020258
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 19:25
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.