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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:37
Ірина_
, осьо. Один бокал. Вылетаю на празднование.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:42
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:50
Встречаем Новый год под мировой хит. https://www.youtube.com/watch?v=8PzPHKGpNXs
З Новим роком! Успіху всім і побільше долярчиків, і найголовніше - здоров'я та побільше позитивних емоцій в житті!
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:28
Успіхи й долярчики, в наступному році прийдуть лише до позитивних людей!
Тож будьте на позитиві!👍
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Додано: Суб 01 січ, 2022 00:01
И шо я один тут?
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vitaliian
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Додано: Суб 01 січ, 2022 00:13
vitaliian написав:
И шо я один тут?
Женитись треба!
І то терміново!!!
Ну, або просто завести собі "коліжанку"
з якою буде просто добре разом!👍
З НОВИМ РОКОМ!!!!!🍾🍾🍾
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Додано: Суб 01 січ, 2022 00:50
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