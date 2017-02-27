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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:42
Классика полета ))
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:50
Встречаем Новый год под мировой хит.
З Новим роком! Успіху всім і побільше долярчиків, і найголовніше - здоров'я та побільше позитивних емоцій в житті!
Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:28
Успіхи й долярчики, в наступному році прийдуть лише до позитивних людей!
Тож будьте на позитиві!👍
Додано: Суб 01 січ, 2022 00:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И шо я один тут?
Додано: Суб 01 січ, 2022 00:13
Женитись треба!
І то терміново!!!
Ну, або просто завести собі "коліжанку" з якою буде просто добре разом!👍
З НОВИМ РОКОМ!!!!!🍾🍾🍾
п.с.
В більшості випадків(загалом по життю) - таки краще другий варіант
Але, якщо є в душі велика любов до дітей - тоді перший варіант!
А якщо вам вдасться поєднати перший варіант з другим - то тоді я аплодую стоячи!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 січ, 2022 00:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 січ, 2022 00:50
Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™
Додано: Суб 01 січ, 2022 01:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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