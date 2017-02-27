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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8762876387648765>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:37

Ірина_ , осьо. Один бокал. Вылетаю на празднование. :oops:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:42

https://youtu.be/wCDIYvFmgW8
Классика полета ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:50

Встречаем Новый год под мировой хит. :)
https://www.youtube.com/watch?v=8PzPHKGpNXs

З Новим роком! Успіху всім і побільше долярчиків, і найголовніше - здоров'я та побільше позитивних емоцій в житті!
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:28

  Striker написав:Встречаем Новый год под мировой хит. :)
https://www.youtube.com/watch?v=8PzPHKGpNXs

З Новим роком! Успіху всім і побільше долярчиків, і найголовніше - здоров'я та побільше позитивних емоцій в житті!

Успіхи й долярчики, в наступному році прийдуть лише до позитивних людей!
Тож будьте на позитиві!👍 :D
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 00:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 січ, 2022 06:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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  vitaliian написав:И шо я один тут?

Женитись треба!
І то терміново!!! :D

Ну, або просто завести собі "коліжанку" ;) з якою буде просто добре разом!👍

З НОВИМ РОКОМ!!!!!🍾🍾🍾

п.с.
В більшості випадків(загалом по життю) - таки краще другий варіант ;)

Але, якщо є в душі велика любов до дітей - тоді перший варіант!

А якщо вам вдасться поєднати перший варіант з другим - то тоді я аплодую стоячи! :D
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 січ, 2022 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 00:13

Я с тобой :mrgreen:

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Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 01:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 07:56

Про пользу инфляции

Государственные станции "Укравтогаза" закроют 66 своих точек, также с рынка ушло около 50 частных заправок. Водители не хотят покупать автогаз, который сильно подорожал

Дочка" НАК "Нафтогаз Украины" – госпредприятие "Укравтогаз" – приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). С 1 января 2022 года планируется остановить функционирование еще 34 заправок, останется всего 11. Об этом свидетельствует информация на сайте предприятия.

"С 7:00 23 декабря 2021 г. было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации CNG (с англ. Compressed Natural Gas – сжатый природный газ, – ред.), ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной конъюнктуры рынка", – говорится в заявлении.

В то же время enkorr пишет, что всего "Укравтогаз" закроет 66 точек. Как рассказал директор компании Александр Ватажишин, продажи автогаза упали на 90%.

"Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45", – говорит он.

Когда работа станций возобновится, не известно. Потому что "за 45 грн мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином". Теперь все зависит от изменений закупочной цены на природный газ.

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 січ, 2022 07:58, всього редагувалось 2 разів.
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