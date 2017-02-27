Государственные станции "Укравтогаза" закроют 66 своих точек, также с рынка ушло около 50 частных заправок. Водители не хотят покупать автогаз, который сильно подорожал



Дочка" НАК "Нафтогаз Украины" – госпредприятие "Укравтогаз" – приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). С 1 января 2022 года планируется остановить функционирование еще 34 заправок, останется всего 11. Об этом свидетельствует информация на сайте предприятия.



"С 7:00 23 декабря 2021 г. было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации CNG (с англ. Compressed Natural Gas – сжатый природный газ, – ред.), ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной конъюнктуры рынка", – говорится в заявлении.



В то же время enkorr пишет, что всего "Укравтогаз" закроет 66 точек. Как рассказал директор компании Александр Ватажишин, продажи автогаза упали на 90%.



"Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45", – говорит он.



Когда работа станций возобновится, не известно. Потому что "за 45 грн мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином". Теперь все зависит от изменений закупочной цены на природный газ.



