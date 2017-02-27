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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8762876387648765

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 07:56

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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З ДН зображеного на портреті.
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Щоб всім росло кому що треба - курс гривні чи курс валют чи крипти. І щоб знали про це наперед і нам сказали.
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Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:12

  Shaman написав:пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ?

НБУ ласково напомнил банкам, в частности государственным, о рисках инвестирования в ОВГЗ:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 21.pdf?v=4
Igneus
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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