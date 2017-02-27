RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8762876387648765

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 07:56

Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2808 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
33
17
1
1
36
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З ДН зображеного на портреті.
Зображення
Щоб всім росло кому що треба - курс гривні чи курс валют чи крипти. І щоб знали про це наперед і нам сказали.
Зображення
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4766
З нами з: 19.04.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:12

  Shaman написав:пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ?

НБУ ласково напомнил банкам, в частности государственным, о рисках инвестирования в ОВГЗ:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 21.pdf?v=4
Igneus
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 29.08.18
Подякував: 848 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:17

Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6723
З нами з: 20.11.08
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:47

  Igneus написав:
  Shaman написав:пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ?

НБУ ласково напомнил банкам, в частности государственным, о рисках инвестирования в ОВГЗ:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 21.pdf?v=4

це якщо дохідність ОВДП виросте, то банки посипляться?
там ще пише, що інодочки мають валютні ризики, то це якщо крах долара, то вони теж впадуть?

Середньозважений рівень нормативу достатності
основного капіталу банків з приватним українським
капіталом був найнижчим за несприятливим сценарієм.
Вже згадана амортизація непрофільних активів стала
вагомим чинником зниження капіталу для окремих банків
цієї групи. Крім того, низька операційна ефективність та
висока концентрація державних цінних паперів зробили їх
чутливими до процентного ризику. Проте вплив
кредитного ризику для вітчизняних банків значно
зменшився порівняно з попереднім стрес-тестом. Для
банків іноземних груп найсуттєвіший негативний вплив на
капітал мав валютний ризик.

Хто переведе "много тєкста" на людську мову? Напр.: "з банків геть"

Як на мене, головний посил:
Основний негативний ефект для капіталу банків за
базовим сценарієм спричинило вирахування вартості
непрофільних активів. Загальна сума таких активів
становила 11.7 млрд грн. З них 79% припадає на
державні банки, Кредит Дніпро та Мегабанк.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27433
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:10

  flyman написав:
  Igneus написав:
  Shaman написав:пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ?

НБУ ласково напомнил банкам, в частности государственным, о рисках инвестирования в ОВГЗ:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 21.pdf?v=4

це якщо дохідність ОВДП виросте, то банки посипляться?
там ще пише, що інодочки мають валютні ризики, то це якщо крах долара, то вони теж впадуть?

Середньозважений рівень нормативу достатності
основного капіталу банків з приватним українським
капіталом був найнижчим за несприятливим сценарієм.
Вже згадана амортизація непрофільних активів стала
вагомим чинником зниження капіталу для окремих банків
цієї групи. Крім того, низька операційна ефективність та
висока концентрація державних цінних паперів зробили їх
чутливими до процентного ризику. Проте вплив
кредитного ризику для вітчизняних банків значно
зменшився порівняно з попереднім стрес-тестом. Для
банків іноземних груп найсуттєвіший негативний вплив на
капітал мав валютний ризик.

Хто переведе "много тєкста" на людську мову? Напр.: "з банків геть"

Як на мене, головний посил:
Основний негативний ефект для капіталу банків за
базовим сценарієм спричинило вирахування вартості
непрофільних активів. Загальна сума таких активів
становила 11.7 млрд грн. З них 79% припадає на
державні банки, Кредит Дніпро та Мегабанк.

Fly, я перекладу... ))))

Дивись, ти на піку поліз в ОВГЗ...
До цього ти продовжував лізти в кавалірки...

Умови міняються наразі дуже швидко, і напівдороги треба міняти напрямок руху, навіть на 180 градусів...

Компренде, хабібі?

зі. ось Макс заїде в нову хату, і все, червоний свісток... і по нерухомості, і по гривні!
change_pm
 
Повідомлень: 5128
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8762876387648765
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 135, 136, 137
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1368 5044184
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 10:53
Goodman
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2922, 2923, 2924
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29230 17189492
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 21:50
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7914 16482278
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 19:44
kluychkooleg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron