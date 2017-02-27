це якщо дохідність ОВДП виросте, то банки посипляться? там ще пише, що інодочки мають валютні ризики, то це якщо крах долара, то вони теж впадуть?
Середньозважений рівень нормативу достатності основного капіталу банків з приватним українським капіталом був найнижчим за несприятливим сценарієм. Вже згадана амортизація непрофільних активів стала вагомим чинником зниження капіталу для окремих банків цієї групи. Крім того, низька операційна ефективність та висока концентрація державних цінних паперів зробили їх чутливими до процентного ризику. Проте вплив кредитного ризику для вітчизняних банків значно зменшився порівняно з попереднім стрес-тестом. Для банків іноземних груп найсуттєвіший негативний вплив на капітал мав валютний ризик.
Хто переведе "много тєкста" на людську мову? Напр.: "з банків геть"
Як на мене, головний посил: Основний негативний ефект для капіталу банків за базовим сценарієм спричинило вирахування вартості непрофільних активів. Загальна сума таких активів становила 11.7 млрд грн. З них 79% припадає на державні банки, Кредит Дніпро та Мегабанк.
це якщо дохідність ОВДП виросте, то банки посипляться? там ще пише, що інодочки мають валютні ризики, то це якщо крах долара, то вони теж впадуть?
Середньозважений рівень нормативу достатності основного капіталу банків з приватним українським капіталом був найнижчим за несприятливим сценарієм. Вже згадана амортизація непрофільних активів стала вагомим чинником зниження капіталу для окремих банків цієї групи. Крім того, низька операційна ефективність та висока концентрація державних цінних паперів зробили їх чутливими до процентного ризику. Проте вплив кредитного ризику для вітчизняних банків значно зменшився порівняно з попереднім стрес-тестом. Для банків іноземних груп найсуттєвіший негативний вплив на капітал мав валютний ризик.
Хто переведе "много тєкста" на людську мову? Напр.: "з банків геть"
Як на мене, головний посил: Основний негативний ефект для капіталу банків за базовим сценарієм спричинило вирахування вартості непрофільних активів. Загальна сума таких активів становила 11.7 млрд грн. З них 79% припадає на державні банки, Кредит Дніпро та Мегабанк.
Fly, я перекладу... ))))
Дивись, ти на піку поліз в ОВГЗ... До цього ти продовжував лізти в кавалірки...
Умови міняються наразі дуже швидко, і напівдороги треба міняти напрямок руху, навіть на 180 градусів...
Компренде, хабібі?
зі. ось Макс заїде в нову хату, і все, червоний свісток... і по нерухомості, і по гривні!