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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8762876387648765

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 84
Гривня
8%
7
Долар
58%
49
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
10%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 07:56

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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З ДН зображеного на портреті.
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Щоб всім росло кому що треба - курс гривні чи курс валют чи крипти. І щоб знали про це наперед і нам сказали.
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Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:12

  Shaman написав:пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ?

НБУ ласково напомнил банкам, в частности государственным, о рисках инвестирования в ОВГЗ:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 21.pdf?v=4
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:17

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:47

  Igneus написав:
  Shaman написав:пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ?

НБУ ласково напомнил банкам, в частности государственным, о рисках инвестирования в ОВГЗ:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 21.pdf?v=4

це якщо дохідність ОВДП виросте, то банки посипляться?
там ще пише, що інодочки мають валютні ризики, то це якщо крах долара, то вони теж впадуть?

Середньозважений рівень нормативу достатності
основного капіталу банків з приватним українським
капіталом був найнижчим за несприятливим сценарієм.
Вже згадана амортизація непрофільних активів стала
вагомим чинником зниження капіталу для окремих банків
цієї групи. Крім того, низька операційна ефективність та
висока концентрація державних цінних паперів зробили їх
чутливими до процентного ризику. Проте вплив
кредитного ризику для вітчизняних банків значно
зменшився порівняно з попереднім стрес-тестом. Для
банків іноземних груп найсуттєвіший негативний вплив на
капітал мав валютний ризик.

Хто переведе "много тєкста" на людську мову? Напр.: "з банків геть"

Як на мене, головний посил:
Основний негативний ефект для капіталу банків за
базовим сценарієм спричинило вирахування вартості
непрофільних активів. Загальна сума таких активів
становила 11.7 млрд грн. З них 79% припадає на
державні банки, Кредит Дніпро та Мегабанк.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:10

  flyman написав:
  Igneus написав:
  Shaman написав:пока деньги или на корсчетах, или в депосертификатах - посмотрим, куда дальше. может снова в ОВГЗ?

НБУ ласково напомнил банкам, в частности государственным, о рисках инвестирования в ОВГЗ:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 21.pdf?v=4

це якщо дохідність ОВДП виросте, то банки посипляться?
там ще пише, що інодочки мають валютні ризики, то це якщо крах долара, то вони теж впадуть?

Середньозважений рівень нормативу достатності
основного капіталу банків з приватним українським
капіталом був найнижчим за несприятливим сценарієм.
Вже згадана амортизація непрофільних активів стала
вагомим чинником зниження капіталу для окремих банків
цієї групи. Крім того, низька операційна ефективність та
висока концентрація державних цінних паперів зробили їх
чутливими до процентного ризику. Проте вплив
кредитного ризику для вітчизняних банків значно
зменшився порівняно з попереднім стрес-тестом. Для
банків іноземних груп найсуттєвіший негативний вплив на
капітал мав валютний ризик.

Хто переведе "много тєкста" на людську мову? Напр.: "з банків геть"

Як на мене, головний посил:
Основний негативний ефект для капіталу банків за
базовим сценарієм спричинило вирахування вартості
непрофільних активів. Загальна сума таких активів
становила 11.7 млрд грн. З них 79% припадає на
державні банки, Кредит Дніпро та Мегабанк.

Fly, я перекладу... ))))

Дивись, ти на піку поліз в ОВГЗ...
До цього ти продовжував лізти в кавалірки...

Умови міняються наразі дуже швидко, і напівдороги треба міняти напрямок руху, навіть на 180 градусів...

Компренде, хабібі?

зі. ось Макс заїде в нову хату, і все, червоний свісток... і по нерухомості, і по гривні!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а такой опрос в качестве праздничного оффтопа - кто из форумчан работает в профильном направлении - экономика или финансы? и направление - торговля и промышленность, банки, и элита - инвесторы. хотя ИМХО инвесторы вообще в мире - это больше продажники, а в нашей стране - так точно :)

из того, что вижу, большинство форумчан, - это люди, у которых есть денежные средства, полученные тем или иным путем, которые необходимо вложить. думаю, чиновники, которых на форуме так не любят, тоже есть :D

просто у нас часто возникают споры о макроэкономических вопросах, и иногда высказываются вещи, которые совсем на голову не натянешь. в целом макроэкономика не имеет четкой структуры, как та же математика, и существуют разные теории, которые даже противоречат друг другу. но некоторые базовые вещи есть. как собственно есть и технические вещи, у которых вообще нет неоднозначных трактовок, - например, порядок начисления, уплаты и возмещения НДС.

и для споров все-таки нужен некоторый запас знаний ;) часто ссылаются на Кейнса, но многие его читали? я пока не осилил - тяжелая для чтения книга.
но то таке

я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.

кто еще готов представиться?
Shaman
 
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