Додано: Суб 01 січ, 2022 12:31

а такой опрос в качестве праздничного оффтопа - кто из форумчан работает в профильном направлении - экономика или финансы? и направление - торговля и промышленность, банки, и элита - инвесторы. хотя ИМХО инвесторы вообще в мире - это больше продажники, а в нашей стране - так точноиз того, что вижу, большинство форумчан, - это люди, у которых есть денежные средства, полученные тем или иным путем, которые необходимо вложить. думаю, чиновники, которых на форуме так не любят, тоже естьпросто у нас часто возникают споры о макроэкономических вопросах, и иногда высказываются вещи, которые совсем на голову не натянешь. в целом макроэкономика не имеет четкой структуры, как та же математика, и существуют разные теории, которые даже противоречат друг другу. но некоторые базовые вещи есть. как собственно есть и технические вещи, у которых вообще нет неоднозначных трактовок, - например, порядок начисления, уплаты и возмещения НДС.и для споров все-таки нужен некоторый запас знанийчасто ссылаются на Кейнса, но многие его читали? я пока не осилил - тяжелая для чтения книга.но то такея - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.кто еще готов представиться?