це якщо дохідність ОВДП виросте, то банки посипляться? там ще пише, що інодочки мають валютні ризики, то це якщо крах долара, то вони теж впадуть?
Середньозважений рівень нормативу достатності основного капіталу банків з приватним українським капіталом був найнижчим за несприятливим сценарієм. Вже згадана амортизація непрофільних активів стала вагомим чинником зниження капіталу для окремих банків цієї групи. Крім того, низька операційна ефективність та висока концентрація державних цінних паперів зробили їх чутливими до процентного ризику. Проте вплив кредитного ризику для вітчизняних банків значно зменшився порівняно з попереднім стрес-тестом. Для банків іноземних груп найсуттєвіший негативний вплив на капітал мав валютний ризик.
Хто переведе "много тєкста" на людську мову? Напр.: "з банків геть"
Як на мене, головний посил: Основний негативний ефект для капіталу банків за базовим сценарієм спричинило вирахування вартості непрофільних активів. Загальна сума таких активів становила 11.7 млрд грн. З них 79% припадає на державні банки, Кредит Дніпро та Мегабанк.
це якщо дохідність ОВДП виросте, то банки посипляться? там ще пише, що інодочки мають валютні ризики, то це якщо крах долара, то вони теж впадуть?
Середньозважений рівень нормативу достатності основного капіталу банків з приватним українським капіталом був найнижчим за несприятливим сценарієм. Вже згадана амортизація непрофільних активів стала вагомим чинником зниження капіталу для окремих банків цієї групи. Крім того, низька операційна ефективність та висока концентрація державних цінних паперів зробили їх чутливими до процентного ризику. Проте вплив кредитного ризику для вітчизняних банків значно зменшився порівняно з попереднім стрес-тестом. Для банків іноземних груп найсуттєвіший негативний вплив на капітал мав валютний ризик.
Хто переведе "много тєкста" на людську мову? Напр.: "з банків геть"
Як на мене, головний посил: Основний негативний ефект для капіталу банків за базовим сценарієм спричинило вирахування вартості непрофільних активів. Загальна сума таких активів становила 11.7 млрд грн. З них 79% припадає на державні банки, Кредит Дніпро та Мегабанк.
Fly, я перекладу... ))))
Дивись, ти на піку поліз в ОВГЗ... До цього ти продовжував лізти в кавалірки...
Умови міняються наразі дуже швидко, і напівдороги треба міняти напрямок руху, навіть на 180 градусів...
Компренде, хабібі?
зі. ось Макс заїде в нову хату, і все, червоний свісток... і по нерухомості, і по гривні!
а такой опрос в качестве праздничного оффтопа - кто из форумчан работает в профильном направлении - экономика или финансы? и направление - торговля и промышленность, банки, и элита - инвесторы. хотя ИМХО инвесторы вообще в мире - это больше продажники, а в нашей стране - так точно
из того, что вижу, большинство форумчан, - это люди, у которых есть денежные средства, полученные тем или иным путем, которые необходимо вложить. думаю, чиновники, которых на форуме так не любят, тоже есть
просто у нас часто возникают споры о макроэкономических вопросах, и иногда высказываются вещи, которые совсем на голову не натянешь. в целом макроэкономика не имеет четкой структуры, как та же математика, и существуют разные теории, которые даже противоречат друг другу. но некоторые базовые вещи есть. как собственно есть и технические вещи, у которых вообще нет неоднозначных трактовок, - например, порядок начисления, уплаты и возмещения НДС.
и для споров все-таки нужен некоторый запас знаний часто ссылаются на Кейнса, но многие его читали? я пока не осилил - тяжелая для чтения книга. но то таке
я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.
це якщо дохідність ОВДП виросте, то банки посипляться? там ще пише, що інодочки мають валютні ризики, то це якщо крах долара, то вони теж впадуть?
Середньозважений рівень нормативу достатності основного капіталу банків з приватним українським капіталом був найнижчим за несприятливим сценарієм. Вже згадана амортизація непрофільних активів стала вагомим чинником зниження капіталу для окремих банків цієї групи. Крім того, низька операційна ефективність та висока концентрація державних цінних паперів зробили їх чутливими до процентного ризику. Проте вплив кредитного ризику для вітчизняних банків значно зменшився порівняно з попереднім стрес-тестом. Для банків іноземних груп найсуттєвіший негативний вплив на капітал мав валютний ризик.
Хто переведе "много тєкста" на людську мову? Напр.: "з банків геть"
Як на мене, головний посил: Основний негативний ефект для капіталу банків за базовим сценарієм спричинило вирахування вартості непрофільних активів. Загальна сума таких активів становила 11.7 млрд грн. З них 79% припадає на державні банки, Кредит Дніпро та Мегабанк.
Fly, я перекладу... ))))
Дивись, ти на піку поліз в ОВГЗ... До цього ти продовжував лізти в кавалірки...
Умови міняються наразі дуже швидко, і напівдороги треба міняти напрямок руху, навіть на 180 градусів...
Компренде, хабібі?
зі. ось Макс заїде в нову хату, і все, червоний свісток... і по нерухомості, і по гривні!
З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.
Про це повідомило джерело на підприємстві.
"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним" https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/
jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.
Про це повідомило джерело на підприємстві.
"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним" https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/
с газом по 50 никто не может работать - ни металлурги, ни пищевики - ждем, пока цена придет в чувство.