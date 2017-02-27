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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8763876487658766

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 85
Гривня
8%
7
Долар
59%
50
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
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Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:42

З новим роком!
Кропивницький.
У нас все тане...
Курс 27,30 - 27,40
але навряд чи сьогодні це когось цікавить//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:12

  jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.

Про це повідомило джерело на підприємстві.

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним"
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/


Гривнедепозитчикам стоит задуматься
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За останній тиждень року регулятор купив $5 мільйонів і продав $4 мільйони


Як повідомляють дані НБУ, всі $5 млн Нацбанк купив за кращим курсом, а продав $4 млн — за єдиним.

З 6 по 10 грудня НБУ купив $54 млн, не продаючи валюту.
З 13 по 17 грудня НБУ купив $10 млн, а продав $132,5 млн.
З 20 по 24 грудня НБУ купив $10 млн, не продаючи валюту.


Всього за рік НБУ купив на міжбанку $3 690,7 млн., а продав $1 275,7 млн. Сальдо інтервенцій склало $2 415 млн.
если бы НБУ не выкупил 2,4 ярда курс был бы 24-25
vitaliian
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