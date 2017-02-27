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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 86
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:42

З новим роком!
Кропивницький.
У нас все тане...
Курс 27,30 - 27,40
але навряд чи сьогодні це когось цікавить//)
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:12

  jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.

Про це повідомило джерело на підприємстві.

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним"
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/


Гривнедепозитчикам стоит задуматься
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За останній тиждень року регулятор купив $5 мільйонів і продав $4 мільйони


Як повідомляють дані НБУ, всі $5 млн Нацбанк купив за кращим курсом, а продав $4 млн — за єдиним.

З 6 по 10 грудня НБУ купив $54 млн, не продаючи валюту.
З 13 по 17 грудня НБУ купив $10 млн, а продав $132,5 млн.
З 20 по 24 грудня НБУ купив $10 млн, не продаючи валюту.


Всього за рік НБУ купив на міжбанку $3 690,7 млн., а продав $1 275,7 млн. Сальдо інтервенцій склало $2 415 млн.
если бы НБУ не выкупил 2,4 ярда курс был бы 24-25
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:10

  Shaman написав:
  jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.

Про це повідомило джерело на підприємстві.

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним"
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/

с газом по 50 никто не может работать - ни металлурги, ни пищевики - ждем, пока цена придет в чувство.

вон в Америке газ стоит 150 дол

в омериці - сланець, а у нас роттердамський спот...

яких вам ще реформ не вистарчає? нехай працюють в збиток, правильним людям-газовикам прилітає наразі такий прибуток, шо колумбійці тихенько соплять в ніс)))

собівартість укрогазу 2 грн чи шось таке, продаж - від 40 до 80, отлічно Генадій!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:14

  vitaliian написав:
За останній тиждень року регулятор купив $5 мільйонів і продав $4 мільйони

Як повідомляють дані НБУ, всі $5 млн Нацбанк купив за кращим курсом, а продав $4 млн — за єдиним.

З 6 по 10 грудня НБУ купив $54 млн, не продаючи валюту.
З 13 по 17 грудня НБУ купив $10 млн, а продав $132,5 млн.
З 20 по 24 грудня НБУ купив $10 млн, не продаючи валюту.

Всього за рік НБУ купив на міжбанку $3 690,7 млн., а продав $1 275,7 млн. Сальдо інтервенцій склало $2 415 млн.
если бы НБУ не выкупил 2,4 ярда курс был бы 24-25

если бы НБУ не выкупил, то скорей всего курс был бы ниже. а вот насколько - вопрос открытый.

Вы не учитываете фактор, что если бы курс гривны укреплялся, то экспорт бы снижался, а импорт увеличивался - возникал бы дисбаланс валюты другого рода. за 11 мес 2021 наш экспорт товаров вырос на 16 ярдов дол с 41 до 57, но и импорт товаров вырос на 16 ярдов дол, с 46 до 62.
кстати, переводы за 11 мес - 14 ярдов - рекорд

курс гривны - это далеко не линейная модель, и попытки его аппроксимировать и экстраполировать - это зарядка для ума, но она далека от реальности.

хотя в нашей сырьевой экономике соглашусь, что экспорт сельхоз и металл слабо зависят от курса, все равно будут грузить.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:20

  Shaman написав:просто у нас часто возникают споры о макроэкономических вопросах, и иногда высказываются вещи, которые совсем на голову не натянешь. в целом макроэкономика не имеет четкой структуры, как та же математика, и существуют разные теории, которые даже противоречат друг другу. но некоторые базовые вещи есть. как собственно есть и технические вещи, у которых вообще нет неоднозначных трактовок, - например, порядок начисления, уплаты и возмещения НДС.

и для споров все-таки нужен некоторый запас знаний ;) часто ссылаются на Кейнса, но многие его читали? я пока не осилил - тяжелая для чтения книга.
но то таке
я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.
кто еще готов представиться?

Представте собі курилку в яку можуть зайти всі. Абсолютно всі. Від власника банку до вантажника на складі. І будь-хто в цій курилці може долучитись до розмови та висловити свою думку. Власне для того таке місце і створювалось, щоб заманити якомога більше слухачів/читачів і заробити на рекламі.
Для того, щоб був інтерес - потрібно ділитись потрібною/корисною інформацією. Покійний ДС запустив цей потяг і тепер він рухається сам, по-інерції. Іноді пригальмовує, коли із форуму йдуть цікаві дописувачі, іноді розганяється, коли з'являються нові. Плюс змінились часи. Та інформація від валютників яка була фактично інсайтом в часи ДС, тепер стала менш цінною. А реального інсайту тут як не було так і не буде. Інформація із цього форуму, дозволяє не забути щось важливе або пришвидшити реакцію на важливі події. Ну і тут можна багато чого навчитись.
Для багатьох, хто тут пише, форум - це наступна щабель піраміди Маслоу (4-та знизу якщо не помиляюсь). Тому багаж знань у кожного індивідуальний і вибирати не приходиться. Це чудово якби у всіх була профільна освіта, але тоді і дописувачів форуму було б суттєво менше. З часом, коли форум стає тісний для таких авторів, вони йдуть далі і переходять в розряд читачів(приклад Євген Істребін), а "поїзд пригальмовує".

Що стосується вашого питання. Сфера діяльності - 46.69. Профільної освіти не маю. Колись дуже хотілось її отримати. Тому дуже люблю грузинський тост про те, щоб бажання завжди збігались із можливостями. Форум використовую для альтернативної самоосвіти. Ніколи цього не приховував.

ПС: Знаю точно, що певний час цей форум читали навіть перші зампреди НБУ. Цікаво чи вони щось писали?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.

кто еще готов представиться?

Люблю работать с людьми,снайпер.
Сейчас подрабатываю православным Дедом морозом.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:27

  vitaliian написав:
За останній тиждень року регулятор купив $5 мільйонів і продав $4 мільйони


Як повідомляють дані НБУ, всі $5 млн Нацбанк купив за кращим курсом, а продав $4 млн — за єдиним.

З 6 по 10 грудня НБУ купив $54 млн, не продаючи валюту.
З 13 по 17 грудня НБУ купив $10 млн, а продав $132,5 млн.
З 20 по 24 грудня НБУ купив $10 млн, не продаючи валюту.


Всього за рік НБУ купив на міжбанку $3 690,7 млн., а продав $1 275,7 млн. Сальдо інтервенцій склало $2 415 млн.
если бы НБУ не выкупил 2,4 ярда курс был бы 24-25

Буквально вчора мудрий Віталька писав, що зараз точно така ситуація як в 2008-му, ніхто не хоче брати доллар, всі обмінки наповнили доларом і він точно стрибне.
Чи персонаж за день переїхав із зйомного Ірпеня к Доллярчику в львівський смарт?
І щось змінилося в "висновках", якщо це все можна назвати цим терміном?
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:28

  sergikkc007 написав:
  jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.

Про це повідомило джерело на підприємстві.

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним"
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/


Гривнедепозитчикам стоит задуматься

И чего задумываться? Выпустят еще ОВГЗ на миллиарды или еще кредит МВФ и еще снова ревальвация будет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:34

  Realist написав: Та інформація від валютників яка була фактично інсайтом в часи ДС, тепер стала менш цінною. А реального інсайту тут як не було так і не буде.
инсайТы - они всегда внутри вас, форум тут никак не поможет.
juristkostya
 
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