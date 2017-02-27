Додано: Суб 01 січ, 2022 16:20

Shaman написав: просто у нас часто возникают споры о макроэкономических вопросах, и иногда высказываются вещи, которые совсем на голову не натянешь. в целом макроэкономика не имеет четкой структуры, как та же математика, и существуют разные теории, которые даже противоречат друг другу. но некоторые базовые вещи есть. как собственно есть и технические вещи, у которых вообще нет неоднозначных трактовок, - например, порядок начисления, уплаты и возмещения НДС.



и для споров все-таки нужен некоторый запас знаний часто ссылаются на Кейнса, но многие его читали? я пока не осилил - тяжелая для чтения книга.

но то таке

я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.

кто еще готов представиться? просто у нас часто возникают споры о макроэкономических вопросах, и иногда высказываются вещи, которые совсем на голову не натянешь. в целом макроэкономика не имеет четкой структуры, как та же математика, и существуют разные теории, которые даже противоречат друг другу. но некоторые базовые вещи есть. как собственно есть и технические вещи, у которых вообще нет неоднозначных трактовок, - например, порядок начисления, уплаты и возмещения НДС.и для споров все-таки нужен некоторый запас знанийчасто ссылаются на Кейнса, но многие его читали? я пока не осилил - тяжелая для чтения книга.но то такея - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.кто еще готов представиться?

Представте собі курилку в яку можуть зайти всі. Абсолютно всі. Від власника банку до вантажника на складі. І будь-хто в цій курилці може долучитись до розмови та висловити свою думку. Власне для того таке місце і створювалось, щоб заманити якомога більше слухачів/читачів і заробити на рекламі.Для того, щоб був інтерес - потрібно ділитись потрібною/корисною інформацією. Покійний ДС запустив цей потяг і тепер він рухається сам, по-інерції. Іноді пригальмовує, коли із форуму йдуть цікаві дописувачі, іноді розганяється, коли з'являються нові. Плюс змінились часи. Та інформація від валютників яка була фактично інсайтом в часи ДС, тепер стала менш цінною. А реального інсайту тут як не було так і не буде. Інформація із цього форуму, дозволяє не забути щось важливе або пришвидшити реакцію на важливі події. Ну і тут можна багато чого навчитись.Для багатьох, хто тут пише, форум - це наступна щабель піраміди Маслоу (4-та знизу якщо не помиляюсь). Тому багаж знань у кожного індивідуальний і вибирати не приходиться. Це чудово якби у всіх була профільна освіта, але тоді і дописувачів форуму було б суттєво менше. З часом, коли форум стає тісний для таких авторів, вони йдуть далі і переходять в розряд читачів(приклад Євген Істребін), а "поїзд пригальмовує".Що стосується вашого питання. Сфера діяльності - 46.69. Профільної освіти не маю. Колись дуже хотілось її отримати. Тому дуже люблю грузинський тост про те, щоб бажання завжди збігались із можливостями. Форум використовую для альтернативної самоосвіти. Ніколи цього не приховував.ПС: Знаю точно, що певний час цей форум читали навіть перші зампреди НБУ. Цікаво чи вони щось писали?