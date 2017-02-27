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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8765876687678768>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 86
Гривня
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7
Долар
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Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:38

  sergikkc007 написав:
  jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.

Про це повідомило джерело на підприємстві.

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним"
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/


Гривнедепозитчикам стоит задуматься

Над чим замислитись?
Що підприємтсва, які платять жебрацькі зарплати і дуже часто її затримують, беруть газ і електроенергію задешево, а частенько завдяки хитрим схемам взагали не розраховуються за поставлені ресурси, конторки зареєстровані на офшорах, які тільки отримують повернення ПДВ, а самі нічого не сплачуюють, бо податки і борги платять трусливі дурні, ось такі олігагрхічні клоаки погрожують уряду, мовляв ми далі вимагаємо дармових ресурсів на задарма отриманих заводах, а то закриємось.
Та нехай закриваються, користі від них ніякої, людей звичайно шкода, але нічого не поробиш, бо йти на шантаж звичайних гопників із 90-хх не можна, ринкові відносини для всіх, а не тільки ФОПам і заробітчанам.
Ну і окреме дякую пропагандистській запоребриковській лушпайці "правді", що зраду нагнітає і у день і вночі, і на свята і в вихідні дні, коли окремим тролям на зарплаті дали вихідний.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:44

somilitark зараз у владі якраз поріддя всяких фірташів та коломойських. Тож якраз їм і буде газ по 7.5. А от решта бізнесу зменшиться.
Niro
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:44

  BIGor написав:И чего задумываться? Выпустят еще ОВГЗ на миллиарды или еще кредит МВФ и еще снова ревальвация будет.


Вижу) в 2022 году несколько рисков для гривны:
1.Дорожание доллара в миру.
2.Падение цен на наш экспорт на фоне дорогих энергоресурсов.
3.Фискалы доберутся до заробитчан.
4.Сосед.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:52

  change_pm написав:
  Shaman написав:
  jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.

Про це повідомило джерело на підприємстві.

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним"
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/

с газом по 50 никто не может работать - ни металлурги, ни пищевики - ждем, пока цена придет в чувство.

вон в Америке газ стоит 150 дол

в омериці - сланець, а у нас роттердамський спот...

яких вам ще реформ не вистарчає? нехай працюють в збиток, правильним людям-газовикам прилітає наразі такий прибуток, шо колумбійці тихенько соплять в ніс)))

собівартість укрогазу 2 грн чи шось таке, продаж - від 40 до 80, отлічно Генадій!!! :mrgreen:

і пох на ст.13 Конституції ((
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Буквально вчора мудрий Віталька писав, що зараз точно така ситуація як в 2008-му, ніхто не хоче брати доллар, всі обмінки наповнили доларом і він точно стрибне.
Чи персонаж за день переїхав із зйомного Ірпеня к Доллярчику в львівський смарт?
І щось змінилося в "висновках", якщо це все можна назвати цим терміном?
давайте определимся мы обсуждаем курс или Витальку с долярчиком? Если курс, тогда отредактируйте вашу провокацию, пока вас заслуженно не забанили за оффтоп (переход на личности). Тогда продолжим.
Пс Я все же надеялся, что вы меня не читаете. Общаться с вами желания очччень мало, если вы это не заметили сами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 січ, 2022 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:06

  alex10 написав:і пох на ст.13 Конституції ((

там написано, що кожен може користуватися відповідно до закону
щоб добувати газ, треба багато законадавчих норм виконати
так шо все в рамках конституції
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:06

  change_pm написав:
  Shaman написав:
  jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.

Про це повідомило джерело на підприємстві.

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним"
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/

с газом по 50 никто не может работать - ни металлурги, ни пищевики - ждем, пока цена придет в чувство.

вон в Америке газ стоит 150 дол

в омериці - сланець, а у нас роттердамський спот...

яких вам ще реформ не вистарчає? нехай працюють в збиток, правильним людям-газовикам прилітає наразі такий прибуток, шо колумбійці тихенько соплять в ніс)))

собівартість укрогазу 2 грн чи шось таке, продаж - від 40 до 80, отлічно Генадій!!! :mrgreen:

то, что у нас цена газа космос - это результат НЕРЫНОЧНЫХ манипуляций одного поставщика, которого походу все-таки вставили :D

Нафтогаз тоже нервно курит, поскольку обязан поставлять газ по 8. и я очень надеюсь, что у него хватит своего газа. а то будет играть в игру - купил по 20-30-40, продал по 8.
судя по недавнему скандалу с Оператором газа, газа по 8 не хватает

в шоколаде только частные газодобытчики, самый крупный из которых - ...
кстати, стал таковым недавно.

что Вам мешает - купите лицензию, пробурите скважину - и набивайте карманы - но что-то Вас останавливает. :D
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 01 січ, 2022 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Як правило ви спілкуєтесь самі з собою.
очевидно вы начали считать себя мной, раз решили пообщаться с тем, кто как правило, общается только сам с собой? В своём диагнозе вы не ошиблись.

От себя добавлю если человек хамит 1 января значит у него очень тяжёлая жизнь и никакой праздник уже не может её украсить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 січ, 2022 17:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:11

somilitark

Исключительная любовь к женщине !
.....мдяяя ,,,,,,, может что то у вас с женщиной не получилось ?
Может дома досталось и вы сейчас на гречке стоите, ответы всем пишите ?
Право , Новогодние Праздники ,
.......а Вы всем "откровение от ИОАННА ".
Ну честное слово....
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:15

  somilitark написав:
  Shaman написав:
я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.

Та який ви економіст? Ото розсмішили :P У вас взагалі не має в голові поняття, що це такє :shock: Просто молоденький учень в житті, якого якась волохата лапа запхала на тепленькє місце. Який проживаючи з батьками склав пару штук зелені і натягує регулярно дійсність на цілющу ракету, яка чомусь ніяк не взлітає.
От попетросянили в перший день нового року, дякую, ви зробили мій день(((

Вы то так и не представились ;)
судя по стилю общения - мир дверь мяч...

после НГ обострение??? - на всех кидаетесь...
может галоперидольчику - тут есть спецы по применению :D
Shaman
 
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