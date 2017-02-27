jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.
Про це повідомило джерело на підприємстві.
"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним" https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/
Гривнедепозитчикам стоит задуматься
Над чим замислитись? Що підприємтсва, які платять жебрацькі зарплати і дуже часто її затримують, беруть газ і електроенергію задешево, а частенько завдяки хитрим схемам взагали не розраховуються за поставлені ресурси, конторки зареєстровані на офшорах, які тільки отримують повернення ПДВ, а самі нічого не сплачуюють, бо податки і борги платять трусливі дурні, ось такі олігагрхічні клоаки погрожують уряду, мовляв ми далі вимагаємо дармових ресурсів на задарма отриманих заводах, а то закриємось. Та нехай закриваються, користі від них ніякої, людей звичайно шкода, але нічого не поробиш, бо йти на шантаж звичайних гопників із 90-хх не можна, ринкові відносини для всіх, а не тільки ФОПам і заробітчанам. Ну і окреме дякую пропагандистській запоребриковській лушпайці "правді", що зраду нагнітає і у день і вночі, і на свята і в вихідні дні, коли окремим тролям на зарплаті дали вихідний.
jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.
Про це повідомило джерело на підприємстві.
"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним" https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/
с газом по 50 никто не может работать - ни металлурги, ни пищевики - ждем, пока цена придет в чувство.
вон в Америке газ стоит 150 дол
в омериці - сланець, а у нас роттердамський спот...
яких вам ще реформ не вистарчає? нехай працюють в збиток, правильним людям-газовикам прилітає наразі такий прибуток, шо колумбійці тихенько соплять в ніс)))
собівартість укрогазу 2 грн чи шось таке, продаж - від 40 до 80, отлічно Генадій!!!
somilitark написав:Буквально вчора мудрий Віталька писав, що зараз точно така ситуація як в 2008-му, ніхто не хоче брати доллар, всі обмінки наповнили доларом і він точно стрибне. Чи персонаж за день переїхав із зйомного Ірпеня к Доллярчику в львівський смарт? І щось змінилося в "висновках", якщо це все можна назвати цим терміном?
давайте определимся мы обсуждаем курс или Витальку с долярчиком? Если курс, тогда отредактируйте вашу провокацию, пока вас заслуженно не забанили за оффтоп (переход на личности). Тогда продолжим. Пс Я все же надеялся, что вы меня не читаете. Общаться с вами желания очччень мало, если вы это не заметили сами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 січ, 2022 16:58, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.
Про це повідомило джерело на підприємстві.
"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним" https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/1/681137/
с газом по 50 никто не может работать - ни металлурги, ни пищевики - ждем, пока цена придет в чувство.
вон в Америке газ стоит 150 дол
в омериці - сланець, а у нас роттердамський спот...
яких вам ще реформ не вистарчає? нехай працюють в збиток, правильним людям-газовикам прилітає наразі такий прибуток, шо колумбійці тихенько соплять в ніс)))
собівартість укрогазу 2 грн чи шось таке, продаж - від 40 до 80, отлічно Генадій!!!
то, что у нас цена газа космос - это результат НЕРЫНОЧНЫХ манипуляций одного поставщика, которого походу все-таки вставили
Нафтогаз тоже нервно курит, поскольку обязан поставлять газ по 8. и я очень надеюсь, что у него хватит своего газа. а то будет играть в игру - купил по 20-30-40, продал по 8. судя по недавнему скандалу с Оператором газа, газа по 8 не хватает
в шоколаде только частные газодобытчики, самый крупный из которых - ... кстати, стал таковым недавно.
что Вам мешает - купите лицензию, пробурите скважину - и набивайте карманы - но что-то Вас останавливает.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 01 січ, 2022 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Исключительная любовь к женщине ! .....мдяяя ,,,,,,, может что то у вас с женщиной не получилось ? Может дома досталось и вы сейчас на гречке стоите, ответы всем пишите ? Право , Новогодние Праздники , .......а Вы всем "откровение от ИОАННА ". Ну честное слово....
Shaman написав: я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.
Та який ви економіст? Ото розсмішили У вас взагалі не має в голові поняття, що це такє Просто молоденький учень в житті, якого якась волохата лапа запхала на тепленькє місце. Який проживаючи з батьками склав пару штук зелені і натягує регулярно дійсність на цілющу ракету, яка чомусь ніяк не взлітає. От попетросянили в перший день нового року, дякую, ви зробили мій день(((
Вы то так и не представились судя по стилю общения - мир дверь мяч...
после НГ обострение??? - на всех кидаетесь... может галоперидольчику - тут есть спецы по применению