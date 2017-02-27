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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8766876787688769>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 86
Гривня
8%
7
Долар
59%
51
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
9%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:16

  Realist написав:А реального інсайту тут як не було так і не буде. Інформація із цього форуму, дозволяє не забути щось важливе або пришвидшити реакцію на важливі події. Ну і тут можна багато чого навчитись.
Для багатьох, хто тут пише, форум - це наступна щабель піраміди Маслоу (4-та знизу якщо не помиляюсь). Тому багаж знань у кожного індивідуальний і вибирати не приходиться. Це чудово якби у всіх була профільна освіта, але тоді і дописувачів форуму було б суттєво менше. З часом, коли форум стає тісний для таких авторів, вони йдуть далі і переходять в розряд читачів(приклад Євген Істребін), а "поїзд пригальмовує".

Що стосується вашого питання. Сфера діяльності - 46.69. Профільної освіти не маю. Колись дуже хотілось її отримати. Тому дуже люблю грузинський тост про те, щоб бажання завжди збігались із можливостями. Форум використовую для альтернативної самоосвіти. Ніколи цього не приховував.

ПС: Знаю точно, що певний час цей форум читали навіть перші зампреди НБУ. Цікаво чи вони щось писали?

А реального інсайту тут як не було так і не буде

А його і не буде, бо inside & insight - це абсолютно різні поняття

Бо inside - це то що із середини може випливти назовні
А insight - это вольная интерпретация чьих-то домыслов
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:21

Шість градусів тепла перше січня.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:25

  Мизантрóп написав:
  Shaman написав:я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.

кто еще готов представиться?

Люблю работать с людьми,снайпер.
Сейчас подрабатываю православным Дедом морозом.

поработали с людьми, потом на форум - куда инвестировать очередной транш? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:29

  juristkostya написав:
  Realist написав: Та інформація від валютників яка була фактично інсайтом в часи ДС, тепер стала менш цінною. А реального інсайту тут як не було так і не буде.
инсайТы - они всегда внутри вас, форум тут никак не поможет.

угу... падение уровня образования уже заметно стало на базовом уровне - правописание, напр. ))
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:31

  Ukrainian написав:Шість градусів тепла перше січня.



+ 9 , пол дня ливень . Сходница .

Большое количество жаждущих восстановить печень и желчный тракт с мочевыводящими путями.
Понимающие лица , жены помогающие преодолеть расстояния ,небывало дружелюбная обстановка .
Обсуждение с российскими курортниками день рождения С. Бандеры .

НИ ОДНОЙ ДРАКИ
холява
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:12

  sergikkc007 написав:
  BIGor написав:И чего задумываться? Выпустят еще ОВГЗ на миллиарды или еще кредит МВФ и еще снова ревальвация будет.


Вижу) в 2022 году несколько рисков для гривны:
1.Дорожание доллара в миру.
2.Падение цен на наш экспорт на фоне дорогих энергоресурсов.
3.Фискалы доберутся до заробитчан.
4.Сосед.

3 - how?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:20

  flyman написав:
  sergikkc007 написав:
  BIGor написав:И чего задумываться? Выпустят еще ОВГЗ на миллиарды или еще кредит МВФ и еще снова ревальвация будет.


Вижу) в 2022 году несколько рисков для гривны:
1.Дорожание доллара в миру.
2.Падение цен на наш экспорт на фоне дорогих энергоресурсов.
3.Фискалы доберутся до заробитчан.
4.Сосед.

3 - how?

Та хотя бы до п.1 дожить.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:42

  холява написав:
  Ukrainian написав:Шість градусів тепла перше січня.



+ 9 , пол дня ливень . Сходница .

Большое количество жаждущих восстановить печень и желчный тракт с мочевыводящими путями.
Понимающие лица , жены помогающие преодолеть расстояния ,небывало дружелюбная обстановка .
Обсуждение с российскими курортниками день рождения С. Бандеры .

НИ ОДНОЙ ДРАКИ

Это же не Хургада, тута здоровье поправляют, а не теряют ...
Как-то так :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:50

  flyman написав:3 - how?


Миркую, что бюджет исполнять нужно будет и в суровом 2022 году, а с его доходами не все будет гут, а тут ярды проплывают мимо бюджета. Можно предположить, что собственников этих денег попросят поделиться
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:54

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:3 - how?


Миркую, что бюджет исполнять нужно будет и в суровом 2022 году, а с его доходами не все будет гут, а тут ярды проплывают мимо бюджета. Можно предположить, что собственников этих денег попросят поделиться

Это вы написали why. А вопрос был how
juristkostya
 
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