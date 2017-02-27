Realist написав:А реального інсайту тут як не було так і не буде. Інформація із цього форуму, дозволяє не забути щось важливе або пришвидшити реакцію на важливі події. Ну і тут можна багато чого навчитись. Для багатьох, хто тут пише, форум - це наступна щабель піраміди Маслоу (4-та знизу якщо не помиляюсь). Тому багаж знань у кожного індивідуальний і вибирати не приходиться. Це чудово якби у всіх була профільна освіта, але тоді і дописувачів форуму було б суттєво менше. З часом, коли форум стає тісний для таких авторів, вони йдуть далі і переходять в розряд читачів(приклад Євген Істребін), а "поїзд пригальмовує".
Що стосується вашого питання. Сфера діяльності - 46.69. Профільної освіти не маю. Колись дуже хотілось її отримати. Тому дуже люблю грузинський тост про те, щоб бажання завжди збігались із можливостями. Форум використовую для альтернативної самоосвіти. Ніколи цього не приховував.
ПС: Знаю точно, що певний час цей форум читали навіть перші зампреди НБУ. Цікаво чи вони щось писали?
А реального інсайту тут як не було так і не буде
А його і не буде, бо inside & insight - це абсолютно різні поняття
Бо inside - це то що із середини може випливти назовні А insight - это вольная интерпретация чьих-то домыслов
Ukrainian написав:Шість градусів тепла перше січня.
+ 9 , пол дня ливень . Сходница .
Большое количество жаждущих восстановить печень и желчный тракт с мочевыводящими путями. Понимающие лица , жены помогающие преодолеть расстояния ,небывало дружелюбная обстановка . Обсуждение с российскими курортниками день рождения С. Бандеры .
Ukrainian написав:Шість градусів тепла перше січня.
+ 9 , пол дня ливень . Сходница .
Большое количество жаждущих восстановить печень и желчный тракт с мочевыводящими путями. Понимающие лица , жены помогающие преодолеть расстояния ,небывало дружелюбная обстановка . Обсуждение с российскими курортниками день рождения С. Бандеры .
НИ ОДНОЙ ДРАКИ
Это же не Хургада, тута здоровье поправляют, а не теряют ... Как-то так
Миркую, что бюджет исполнять нужно будет и в суровом 2022 году, а с его доходами не все будет гут, а тут ярды проплывают мимо бюджета. Можно предположить, что собственников этих денег попросят поделиться
Миркую, что бюджет исполнять нужно будет и в суровом 2022 году, а с его доходами не все будет гут, а тут ярды проплывают мимо бюджета. Можно предположить, что собственников этих денег попросят поделиться