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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 січ, 2022 18:59
juristkostya написав:
Это вы написали why. А вопрос был how
Может вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?)
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sergikkc007
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Додано: Суб 01 січ, 2022 19:08
sergikkc007 написав: juristkostya написав:
Это вы написали why. А вопрос был how
Может вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?)
Не нарягайтесь, ясно, что ответа по сути я не ждал
)))))
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