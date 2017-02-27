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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8766876787688769

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 86
Гривня
8%
7
Долар
59%
51
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
9%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:59

  juristkostya написав:Это вы написали why. А вопрос был how

Может вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:08

  sergikkc007 написав:
  juristkostya написав:Это вы написали why. А вопрос был how

Может вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?)

Не нарягайтесь, ясно, что ответа по сути я не ждал :-))))))
juristkostya
 
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  #<1 ... 8766876787688769
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