А його і не буде, бо inside & insight - це абсолютно різні поняття Бо inside - це то що із середини може випливти назовні А insight - это вольная интерпретация чьих-то домыслов
alex10 написав:
juristkostya написав:
инсайТы - они всегда внутри вас, форум тут никак не поможет.
угу... падение уровня образования уже заметно стало на базовом уровне - правописание, напр. ))
Як чудово, що є форумчани які завжди готові підтримати порадою чи добрим словом. Зауваження приймаються, а смайлики після повідомлення alex10 дозволяють сприйняти його слова як жарт (чи я помилився?). Життя мене навчило, що те що написано завжди може бути кимось оцінено. Тому часто гуглю слова які хочу використати. Бувають і проколи бо постійно вчусь. Але не цього разу. У нас не банківська установа, щоб ми володіли та продукувати інсайД. А от на інсайТ ми теоретично здатні.